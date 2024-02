Maďarský soud zrušil pokutu za gay romanci. Úředníci neumí číst zákony, řekl

Řetězec knihkupectví Líra dostal loni pokutu za to, že prodával v dětské sekci grafický román Srdcerváči (Heartstopper), aniž by ho zabalil do neprůhledného obalu, jak ukládá zákon. Na přebalu knihy jsou totiž vyobrazeni dva středoškoláci držící se za ruce. Příběh o začínající lásce mezi dvěma chlapci od britské autorky Alice Osemanové zpopularizoval seriál na platformě Netflix.

Budapešťský soud dal za pravdu knihkupectví Líra, že chyba v interpunkci ve vydaném textu zákona pozměňuje interpretaci jedné z podmínek pro prodej knih s tematikou LGBT+. Vyplývá z něj totiž, že povinnost neprůhledných obalů se vztahuje pouze na knihy prodávané odděleně od ostatních produktů.

Příslušný zákon zakazuje zobrazování obsahů s tematikou LGBT+ v médiích, k nimž mají přístup lidé mladší 18 let. Za ostudu ho označila například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a EK kvůli němu proti Maďarsku podala žalobu. Podle EU je zákon v rozporu zejména s právy na svobodu projevu a nediskriminaci.

Kreativní ředitel knihkupectví Líra Krisztián Nyáry i po vyhlášení rozsudku upozornil na to, že zákon je špatně napsaný a obtížně interpretovatelný.