Další rána pro Orbána. Výroky o čištění záchodů ve vlacích vytočily Romy

Jen co v Maďarsku začala ostrá předvolební kampaň, strana premiéra Viktora Orbána hasí další nepříjemný přešlap. Ministr dopravy a výstavby na mítinku u Balatonu prohlásil, že pokud Maďarsko nemá dost migrantů a čelí drastickému populačnímu úbytku, musí nekvalifikované práce vykonávat romská komunita. Jenže právě ta dosud patřila ke spolehlivým voličům Orbána...

„Rezervou této země jsou Maďaři, nikoli migranti. Když jsme se rozhodli uzavřít hranice, tak to znamená, že v Maďarsku musíme dát každému příležitost a nepustíme do země nikoho, kdo není Maďar. O tom, kdo v této zemi žije, můžeme rozhodovat pouze my,“ uvedl minulý týden na setkání s voliči ministr János Lázár.

Podle něj se Maďarsko s demografickými problémy může vypořádat jen tak, že odhalí „své vnitřní rezervy“. A tuto rezervu představuje komunita maďarských Romů.

„Takže pokud migranti nejsou a někdo musí uklízet toalety v rychlících InterCity – protože na tuto práci se maďarští voliči obvykle nehlásí s velkým nadšením, tedy uklízet špinavé záchody po někom jiném – je třeba odhalit vnitřní rezervy. A tou vnitřní rezervou je romská populace v Maďarsku,“ dodal ministr dopravy a výstavby.

Šéf ukrajinské diplomacie v polemice přirovnal Orbána k Hitlerově poskoku

Maďarský trh práce se skutečně potýká s hlubokými strukturálními problémy, a to i kvůli demografické krizi a tvrdému postoji vlády vůči imigraci. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 4,4 procenta a počet obyvatel v produktivním věku za poslední tři roky klesl o 130 tisíc. Firmy proto mají problémy obsadit i pozice s nízkou kvalifikací.

Pravdou je i to, že v maďarské romské komunitě je míra porodnosti větší než ve většinové populaci. Lázárovy výroky ovšem na začátku předvolební kampaně vzbudily větší pozornost, než si zřejmě zasloužilý člen vládnoucí strany představoval.

Hrozí totiž, že Orbánova strana kvůli nim prohraje dubnové volby. Pokud se Fidesz během patnácti let u moci mohl na romské hlasy vždy spoléhat, nyní slova o čištění záchodů zvedla ze židle řadu romských osobností a influencerů, kteří se jinak o politiku nezajímají.

„Jednoznačně odmítám a odsuzuji jakékoli projevy, myšlenky či názory, které Romy znevýhodňují a degradují na základě rasy. Romská komunita k chodu naší země a společnosti přispívá naprosto stejnou měrou jako Maďaři. A já jsem na to hrdý,“ vymezil se na Facebooku populární zpěvák a influencer Kis Grófo.

Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Někteří Romové dávají najevo, že Fidesz už volit nebudou, což by vzhledem ke smíšenému volebnímu systému mohlo Orbána v župách s početnou romskou menšinou připravit o několik mandátů. A letos se čeká mimořádně lítý předvolební boj, protože Fidesz na opoziční stranu Tisza ztrácí asi dvanáct procentních bodů.

Jiní vzali políček ze strany vládnoucí strany s humorem. „Vážně uvažuji, že odložím mikrofon, opustím jeviště a zkusím štěstí v novém oboru. Zdravím Jánose Lázára, je to skvělý nápad, doufám, že mě osobně zaučíš!“ vysmál se ministrovi populární stand-up komik László Lakatos.

János Lázár se za svá slova o víkendu omluvil. Podle expertů tím ovšem svůj přešlap jen rozmázl – a navíc to nebyla první chyba, kterou Fidesz udělal. Stačí si vzpomenout na třenice se Slovenskem kolem Benešových dekretů nebo Orbánovu podporu rumunského nacionalisty George Simiona, který si kariéru postavil i na napadání maďarské diaspory v Rumunsku.

Jaký Felvidék? Mezi Slováky a Maďary se rozhořel spor o Benešovy dekrety

Lázárovy výroky podle expertů nicméně představují dosud největší komunikační chybu Fideszu od skandálu s prezidentskými milostmi, které odstartovaly raketový vzestup Orbánova vyzyvatele Pétera Magyara.

„Je nepravděpodobné, že by se Fidesz bez podpory Romů tak dlouho udržel u moci... Není proto náhoda, že se Lázár tak usilovně omlouval. Nejde o změnu strategie, ale o chybu. Pokud Fidesz v dubnových volbách utrpí porážku, bude János Lázár při hledání viníků první na ráně,“ konstatuje politolog Dániel Róna.

