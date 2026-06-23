Maďarský kanibal sbíral části těl, hroby vykopával i na Slovensku

Maďarská policie se k muži dostala na základě tipu, že si ošetřovatel pracující v jedné z budapešťských nemocnic nechává části lidských těl. Uchovával je na svém pracovišti, ale i doma. Zatkli jej 17. června.
Během vyšetřování policisté zjistili, že je „nadšeným příznivcem anatomie a patologie“ a rád pitvá zvířata. Také zvířecí ostatky se v jeho sbírce našly.
A kromě toho lebky, kosti, mozek, zachovalá lidská tvář, vypreparovaná kůže z obličeje, kompletní dolní končetina, hřbet ruky a srdce uložené v zavařovací sklenici. To policisté odeslali k analýze, aby potvrdili, zda je lidské, nebo zvířecí, píše maďarská policie na svém webu s tím, že muži nestačily jen „objekty“, ke kterým se dostal v práci.
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Vykopával také hroby v Maďarsku a na Slovensku. O své vášni se nezdráhal vyprávět své rodině a přátelům a svou sbírku si i fotil. U výslechu se ke všemu přiznal a řekl, že ho lidské tělo přitahuje. Některé části si rovněž uvařil a snědl.
Policie muže obvinila z nedovoleného nakládání s lidským tělem a soud nařídil jeho umístění do vazby. Vyšetřovatelé ještě nicméně musejí zjistit, odkud přesně pocházejí jednotlivé části těl. Není vyloučeno, že se výčet spáchaných trestných činů rozšíří.