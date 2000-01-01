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Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky, na hřbitově ve městě Nyergesújfalu na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobvyklé soutěže bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
Autor: Reuters
Suchá půda vyprahlá letním sluncem představovala pro 19 dvojic důstojného soupeře, popisuje AP.
Autor: Reuters
Podle soutěžních pravidel musely být hroby hluboké 1,6 metru, dlouhé dva metry a široké 0,8 metru.
Autor: Reuters
„Tady jde především o rychlost, ne o krásu,“ přiznával vítěz Róbert Nagy, který soutěžil s kolegou Lászlem Kissem.
Autor: Reuters
„Když musíte vykopat hrob pro pohřeb, musíte být velmi pečliví, aby měl přesné rozměry a aby byl také pěkně vykopaný,“ dodal.
Autor: Reuters