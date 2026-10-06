Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Maďarsko chce zavést daň pro bohaté, týkat se má všech forem majetku

Autor: ,
  19:20
Šéf středopravicové strany Tisza Peter Magyar promlouvá jako nově zvolený...

Šéf středopravicové strany Tisza Peter Magyar promlouvá jako nově zvolený maďarský premiér během slavnostního ceremoniálu v Budapešti v Maďarsku. (9. května 2026) | foto: AP

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)
Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....
Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v...
Šéf středopravicové strany Tisza Péter Magyar promlouvá jako nově zvolený...
10 fotografií
Maďarská vláda navrhla zavedení daně z majetku, která by se vztahovala na osoby s jměním v hodnotě přesahující jednu miliardu forintů (zhruba 77 milionů Kč). Oznámil to v úterý maďarský premiér Péter Magyar, který tak plní volební slib své strany Tisza.

Návrh předpokládá, že z majetku přesahujícího miliardu forintů se bude platit daň ve výši jednoho procenta ročně. U majetku přesahujícího 100 miliard forintů (zhruba 6,7 miliardy Kč) má sazba daně činit 1,5 procenta, uvedl Magyar. Nová daň by podle něj měla vstoupit v platnost v lednu.

Daň se má týkat všech forem majetku, včetně nemovitostí, investic, podílů ve firmách a aktiv nacházejících se mimo Maďarsko. Z daňového základu bude možné odečíst dluhy.

VIP salónky a nevyužité soukromé lety. Orbánův ministr Szijjártó utrácel miliony

Vítězství Magyarovy středopravicové strany Tisza v dubnových parlamentních volbách ukončilo 16letou vládu premiéra Viktora Orbána. Magyar nyní musí řešit vysoký rozpočtový deficit, který se letos odhaduje na 7,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Nejbohatším Maďarem byl v loňském roce podle časopisu Forbes podnikatel Lörinc Mészáros, který je Orbánovým přítelem z dětství. Časopis hodnotu majetku, který vlastní Mészáros společně se svou rodinou, odhadl na téměř 1,8 bilionu forintů (zhruba 120 miliard Kč).

12. května 2026
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Maďarsko chce zavést daň pro bohaté, týkat se má všech forem majetku

Šéf středopravicové strany Tisza Peter Magyar promlouvá jako nově zvolený...

Maďarská vláda navrhla zavedení daně z majetku, která by se vztahovala na osoby s jměním v hodnotě přesahující jednu miliardu forintů (zhruba 77 milionů Kč). Oznámil to v úterý maďarský premiér Péter...

6. října 2026  19:20

Ticho, pak potlesk. Zástupce AfD se stal poprvé předsedou zemského směnu

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce...

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v...

6. října 2026  14:01,  aktualizováno  19:14

Drsná opatření po útoku uvěznila v Dubaji tisíce lidí. Vykašlali se na nás, líčí Izraelka

Premium
Všichni pasažéři přežili pokus o teroristický útok při letu z Dubaje do Tel...

„Zaplatili jsme si zájezd se vším všudy, ale rázem jsme se ocitli v naprostém chaosu,“ vypráví pro iDNES Premium pár izraelských turistů, který uvízl v Dubaji. Aerolinky po pokusu radikalizovaného...

6. října 2026

Aťsi Írán zničí Los Angeles nebo San Diego, řekl Trump. Pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...

Americký prezident Donald Trump v pondělí večer vyvolal ostrou kritiku nejen ze strany demokratických lídrů. Na předvolebním shromáždění v Nebrasce řekl, že Írán může „zničit“ města jako San Diego...

6. října 2026  10:40,  aktualizováno  18:47

Obhajujete Hitlera, kritizuje polský velvyslanec Carlsona. Žádá omluvu

Americký moderátor Tucker Carlson na republikánském shromáždění (19. července...

Polský velvyslanec v USA Bogdan Klich silně zkritizoval amerického kontroverzního moderátora Tuckera Carlsona. Obvinil ho, že je obhájcem nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Carlson v rozhovoru s...

6. října 2026  18:43

Statisícové protesty ve Francii. Zlynčování učitelů nepomůže, odsoudil premiér násilí

Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci se účastní demonstrace ve Štrasburku...

Studentských demonstrací se v úterý ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadů je zhruba poloviční: podle ministerstva vnitra se do úterních...

6. října 2026  17:53,  aktualizováno  18:32

Bez Macinky, Kupky, Hřiba, Grolicha i Havla. Kandidující lídři do debaty ČT nesmí

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Česká televize v poslední předvolební Superdebatě neumožní vystoupení předsedům čtyř opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 i koaličních Motoristů. Důvodem je, že ve volbách do zastupitelstev...

6. října 2026  18:14

Bydlení je hlavní téma španělských voleb. Mladí nemají na nájmy, byty chybějí

Demonstranti v Madridu se domáhají řešení bytové krize (3. října 2026)

Španělsko spěje k předčasným volbám a jedním z jejich hlavních témat bude bydlení, které už několik let představuje jeden z hlavních problémů tamních voličů. Politickou debatu rozvířil případ 87leté...

6. října 2026

Do komunálních voleb bez konkurence. Obcí s jedinou kandidátkou přibývá

Premium
ilustrační snímek

Ve třetině českých obcí budou mít lidé v pátek a v sobotu na výběr kandidáty pouze z jednoho uskupení. Povolební složení už je navíc jasné na tisícovce míst. Počet kandidátů tam totiž přesně odpovídá...

6. října 2026

VIDEO: Jen kousek od tragédie. Ženy se sluchátky vběhly před houkající sanitku

Sanitka v centru Brna téměř srazila ženy se sluchátky v uších

Jen málo stačilo minulý týden k tragédii v ulici Koliště u Moravského náměstí v centru Brna. Dvě ženy se sluchátky v uších vstoupily na zelený signál do vozovky zrovna v době, kdy se k přechodu...

6. října 2026  17:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...

6. října 2026  16:55,  aktualizováno  17:03

Za pád dítěte na zem může porodník, řekl soud. Ještě není konec, vzkazuje rodina

Premium
Porodník Lubor Minařík u soudu v České Lípě (6. října 2026)

Okresní soud v České Lípě nepravomocně uznal porodníka Lubora Minaříka vinným z ublížení na zdraví z nedbalosti. Lékař podle soudu nezajistil bezpečné převzetí novorozence při porodu, při kterém...

6. října 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.