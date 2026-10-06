Maďarsko chce zavést daň pro bohaté, týkat se má všech forem majetku

Návrh předpokládá, že z majetku přesahujícího miliardu forintů se bude platit daň ve výši jednoho procenta ročně. U majetku přesahujícího 100 miliard forintů (zhruba 6,7 miliardy Kč) má sazba daně činit 1,5 procenta, uvedl Magyar. Nová daň by podle něj měla vstoupit v platnost v lednu.
Daň se má týkat všech forem majetku, včetně nemovitostí, investic, podílů ve firmách a aktiv nacházejících se mimo Maďarsko. Z daňového základu bude možné odečíst dluhy.
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VIP salónky a nevyužité soukromé lety. Orbánův ministr Szijjártó utrácel miliony
Vítězství Magyarovy středopravicové strany Tisza v dubnových parlamentních volbách ukončilo 16letou vládu premiéra Viktora Orbána. Magyar nyní musí řešit vysoký rozpočtový deficit, který se letos odhaduje na 7,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Nejbohatším Maďarem byl v loňském roce podle časopisu Forbes podnikatel Lörinc Mészáros, který je Orbánovým přítelem z dětství. Časopis hodnotu majetku, který vlastní Mészáros společně se svou rodinou, odhadl na téměř 1,8 bilionu forintů (zhruba 120 miliard Kč).
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12. května 2026