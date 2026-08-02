Pětačtyřicetiletý Američan v sobotu vylezl na jednu z konstrukcí obklopujících hlavní pódium, ze které ale poté spadl. Na následky zranění zemřel, uvedla později maďarská policie. Úřady i organizátoři festivalu se domnívají, že si muž vzal život úmyslně.
Ve stejný den také zemřela 39letá Maďarka, která pravděpodobně zkolabovala kvůli panujícímu vedru a pokusy o její oživení nebyly úspěšné. Maďarsko je od čtvrtka v nejvyšším stupni výstrahy před vedrem, přičemž maximální teploty o víkendu dosahovaly 40 stupňů Celsia.
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„Vzhledem k těmto tragickým událostem budou dnes o půlnoci ukončeny všechny hudební programy,“ oznámili organizátoři na síti Facebook a vyjádřili soustrast rodinám obětí. Neděle byla posledním dnem festivalu, avšak hudební vystoupení na jednom z pódií měla trvat až do časných pondělních hodin.