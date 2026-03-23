Deník The Washington Post o víkendu přinesl zprávu, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó během přestávek na jednáních EU pravidelně informoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova o jejich průběhu.
Obavy, že Maďarsko může předávat citlivé informace Moskvě, ovšem podle Politica panují mezi evropskými diplomaty už delší dobu. Lídři proto stále častěji nejednají v plném formátu všech 27 členských států a dávají přednost menším skupinám, kde panuje větší důvěra.
„Právě méně loajální členské státy jsou hlavním důvodem, proč se většina důležité evropské diplomacie dnes odehrává v různých menších formátech,“ řekl portálu nejmenovaný unijní diplomat.
Jde o formáty, jako je E3 (Francie, Německo a Británie), E4 (Francie, Německo, Británie a Polsko), Výmarský trojúhelník (Německo, Francie, Polsko) či NB8 (osm severských a pobaltských států).
Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis prohlásil, že už v roce 2024 obdržel varování, že maďarská strana může předávat zákulisní informace Kremlu. On i jeho kolegové proto začali sdílet méně informací, pokud byla Budapešť na jednáních přítomná.
Landsbergis podotkl, že už před summitem NATO ve Vilniusu v roce 2023 se vyslanci rozhodli maďarskou delegaci z citlivých jednání vyloučit. „Komunikovali jsme jen formálně a později jsme se scházeli mimo Maďarsko, abychom diskutovali o tom, čeho lze dosáhnout,“ řekl.
Unijní lídři počkají s dalšími kroky po volbách
Nová obvinění mohou vést k dalším omezením. „Unie by mohla zadržet ještě více informací a zpřísnit pravidla sdílení, aby snížila riziko úniků,“ řekl Politicu další ze zdrojů.
Evropští lídři podle něho ale nyní postupují opatrně. Uvědomují si, že jakýkoli razantní krok před parlamentními volbami v Maďarsku by mohl Orbán využít ve svůj prospěch a posílit svou pozici. „Myslím, že nikdo nemá zájem dělat před 12. dubnem nic, co by přililo olej do ohně,“ uvedl.
„Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Evropské rady do nejmenších detailů, by neměla nikoho překvapit,“ uvedl v neděli polský premiér Donald Tusk, který před maďarskými volbami podpořil opozičního lídra Pétera Magyara. „Podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba,“ dodal polský ministerský předseda.
Maďarský ministr pro Evropu János Bóka označil článek WP za lživé zprávy, které jsou „zoufalou reakcí na to, že Orbánova strana Fidesz před volbami nabírá na síle“. Maďarský lid se ale podle něj nenechá oklamat.