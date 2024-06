Orbán po volbách mluví o vítězství. Ale jeho moc nebyla nikdy tak ohrožena

Maďarský premiér Viktor Orbán označil víkendové eurovolby za velké vítězství. Už však nedodal, že je to nejhorší výsledek jeho strany Fidesz ve volbách do europarlamentu od vstupu země do EU před dvaceti lety. Nemastný neslaný zisk lze přičíst nástupu Pétera Magyara, který se s Fideszem rozešel a teď slibuje, že ukončí jeho autokratickou vládu.