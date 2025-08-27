Maďarsko žaluje EU kvůli využívání zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu

Autor: ,
  23:02
Maďarsko zažalovalo Evropskou unii u unijního soudu kvůli rozhodnutí poskytovat výnosy ze zmrazeného ruského majetku Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ruské invazi. Napsal to ve středu web stanice Euronews, podle něhož se případem zabývá Tribunál Soudního dvora EU, tedy soud nižší instance. Podle maďarských médií by rozsudek mohl vytvořit precedens pro ochranu práva veta, jíž se Budapešť v žalobě domáhá.
Maďarský premiér Viktor Orbán na ekonomickém fóru v Budapešti. (8. března 2025)

Maďarský premiér Viktor Orbán na ekonomickém fóru v Budapešti. (8. března 2025) | foto: Reuters

Protest proti vládě Viktora Orbána.
Maďarský premiér Viktor Orbán (vlevo) navštívil Slovensko. Přijal ho prezident...
Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Slovensko. (28. dubna 2025)
Maďarský premiér Viktor Orbán (uprostřed) navštívil Slovensko. Přijal ho...
15 fotografií

Členské země EU se loni shodly, že budou využívat výnosy z ruských aktiv zmrazených v Evropě k nákupu zbraní pro Ukrajinu a na její poválečnou rekonstrukci. Většina výnosů má být ve prospěch Kyjeva použita prostřednictvím takzvaného Evropského mírového nástroje (EPF), z něhož se financují nákupy zbraní, jichž se Maďarsko neúčastní.

Vila Orbánova otce budí pozornost. Záběry mají statisíce zhlédnutí

Budapešť v žalobě tvrdí, že EU nerespektovala její právo veta a obešla jej s tím, že Maďarsko není státem přispívajícím na nákupy zbraní pro Ukrajinu.

„V důsledku byly porušeny principy rovnosti členských států a demokratického fungování Evropské unie, protože členský stát byl zbaven, neospravedlnitelně a bez právního základu, svého hlasovacího práva,“ uvádí se podle Euronews v žalobě.

Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán udržuje blízké vztahy s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, často blokuje unijní opatření namířená proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Budapešť svou stížnost podala v květnu, soud ji akceptovat tento týden, zabývat se jí může i několik let, než vydá rozhodnutí, píše web.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz

Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve patnáctiletému chlapci, který tam byl na brigádě, se stal pracovní úraz. Podle Deníku ho stroj připravil o...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Maďarsko žaluje EU kvůli využívání zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu

Maďarsko zažalovalo Evropskou unii u unijního soudu kvůli rozhodnutí poskytovat výnosy ze zmrazeného ruského majetku Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ruské invazi. Napsal to ve středu web...

27. srpna 2025  23:02

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění...

27. srpna 2025  22:26

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

Při střelbě na katolické škole v americkém Minneapolis zemřeli tři lidé, včetně střelce. Mezi zabitými jsou dvě děti ve věku osm a deset let, uvedl šéf tamní policie Brian O’Hara. Sedmnáct lidí je...

27. srpna 2025  18:13,  aktualizováno  22:07

Čeští turisté uvízli v Grónsku kvůli zavřenému letišti v hlavním městě Nuuk

Sedm českých turistů uvázlo v Grónsku poté, co dánský dopravní úřad v úterý odpoledne pozastavil mezinárodní lety z letiště v hlavním městě Nuuk. Společnost Greenland Airports, která letiště...

27. srpna 2025  21:48

Vila Orbánova otce budí pozornost. Záběry mají statisíce zhlédnutí

Videa venkovského sídla, které vlastní otec maďarského premiéra Viktora Orbána, mají na internetu stovky tisíc zhlédnutí, přičemž jeden z bojovníků proti korupci ve středu zveřejnil nové záběry....

27. srpna 2025  21:39

Trump žádá obvinit Sorose za korupci a podporu protestů. Důkazy nepředložil

Americký prezident Donald Trump uvedl, že miliardář, finančník a významný sponzor Demokratické strany George Soros a jeho syn by měli být obviněni na základě federálního zákona o vydírání a korupci...

27. srpna 2025  21:02

Jak objevit superschopnosti dětí. Umíme je najít pomocí softwaru, říká psycholožka

Premium

Poradny v Česku zachytí zhruba tisíc nadaných dětí základních škol ročně. Podle statistik by jich ale mělo být až dvacetkrát více. Čím to? Je těžké je odhalit, protože pro ně mnohdy platí řada...

27. srpna 2025

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

27. srpna 2025

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36,  aktualizováno  19:46

Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce

Po pěti mužích přichází žena. Novinář a autor bestsellerů Martin Moravec vydává další z knižních rozhovorů, kde přibližuje život a práci lidí z často extrémních zaměstnání. Jeho nejnovější publikace...

27. srpna 2025  19:39

Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Bouchl i ropovod do Moskvy

V důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a další infrastrukturu v některých ruských regionech došly čerpacím stanicím zásoby paliva. V jejich blízkosti se tvoří dlouhé fronty a v některých částech...

27. srpna 2025  11:27,  aktualizováno  19:08

Pěkné pero, krásně píše, chválil Trump. Akcie výrobce vylétly o desítky procent

Stačila jedna pochvala od prezidenta Donalda Trumpa adresovaná zdobenému peru a akcie jihokorejského výrobce kancelářských potřeb společnosti MonAmi posílily za pouhé dva dny o 60 procent. Pero...

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.