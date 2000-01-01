náhledy
Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém říčním dně pozůstatky z doby druhé světové války. Kolemjdoucí u břehu teď obdivují masivní nýtovaný kotel z maďarského osobního parníku, který ustupující vojska vyhodila v roce 1944 do povětří.
Autor: Profimedia.cz
Většinu částí vraku úřady vyzvedly už v roce 1951, ale těžký ocelový kotel zůstal na dně a teď přitahuje stovky zvědavců.
Autor: Profimedia.cz
Vlny veder a přetrvávající sucho srazily hladinu veletoku na historická minima napříč celou střední i jihovýchodní Evropou.
Autor: Profimedia.cz
Klesající řeka postupně odkrývá i další unikátní historické poklady nebo nebezpečné nálezy.
Autor: Profimedia.cz
Například nedaleko maďarského města Moháč se v červenci nad hladinou objevily kamenné zdi i kostra válečné lodi z období druhé světové války.
Autor: Profimedia.cz
V Budapešti bahno a nafta dokonale konzervovaly téměř kompletní německou vojenskou motorku z roku 1944.
Autor: Profimedia.cz
V Maďarsku, Srbsku či na Slovensku lidé i pyrotechnici postupně nacházejí potopené válečné lodě, nevybuchlou munici z bombardování a dokonce i fosilní kosti mamutů.
Autor: Profimedia.cz
Přestože nevybuchlé letecké bomby ležely pod vodou téměř osm desetiletí, zůstávají podle odborníků nestabilní a mohou být stále velmi nebezpečné.
Autor: Profimedia.cz
Hydrologové přičítají mimořádně nízkou hladinu Dunaje dlouhodobému suchu, které souvisí s probíhající klimatickou změnou.
Autor: Profimedia.cz
Evropa se podle vědeckých poznatků otepluje přibližně dvakrát rychleji než celosvětový průměr.
Autor: Profimedia.cz
Průtok Dunaje i jeho hladina se začnou stabilizovat teprve tehdy, až vydatné a plošně rozsáhlé srážky doplní vodu v celém povodí Dunaje, uvádí meteorologové.
Autor: Profimedia.cz