Vysychající Dunaj vydal další válečnou loď. Výbuch ji rozmetal, sotva ji vojáci opustili

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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Za vykopnutými dveřmi čekal ten „pravý“. Omyl petrohradské policie skončil svatbou
Případ chybného policejního zásahu v ruském Petrohradu měl neobvyklou dohru. Vyšetřovatelka z tamních bezpečnostních složek se při razii vtrhnutím do nesprávného bytu, kterému policie vyrazila dveře,...
Kolumbie je po zemětřesení v nouzovém stavu. Mrtvých přibývá po desítkách
Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella ale informoval o 181 mrtvých. Zraněných je přes...
Roky v ruském vězení dohnaly Američana prakticky k šílenství. Putin ho pustil domů
Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský prezident Vladimir Putin mu s ohledem na špatný...
Špióni byli v íránském jaderném zařízení jako doma, naznačil bývalý šéf Mossadu
Špioni izraelské tajné služby Mossad byli v íránském jaderném zařízení ve Fordo prakticky jako doma. V minulosti ho mnohokrát navštívili, aby mu lépe porozuměli, uvedl bývalý šéf služby Josi Cohen na...
„Muslimské NATO“ je pro nás hrozba, zní z Izraele. Írán mluví o sjednocení
Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie uzavřením vzájemné obranné dohody položily ve stínu íránské hrozby základy takzvaného „islámského NATO“. Z Íránu zaznívají hlasy, že pro něj spojenectví...
Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie
Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...
Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě
Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...
OBRAZEM: Čína má po tajfunu vody na rozdávání. Za den napršelo jak za 4 měsíce
Tajfun Dolphin drtí Čínu. Od Pekingu až po vnitrozemskou provincii Chu-pej sužuje zemi extrémní průtrž mračen, která zatápí ulice, zastavuje dálniční stavby a žene nádrže v okolí přes havarijní...
Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi. Připravuje se uvedení v USA
Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dabing a s americkým distributorem Highland Film Group připravuje uvedení v USA a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do...
Měchy mi šlapala i manželka, jiný z toho vysílením málem omdlel. Varhaník vypráví
Česko je varhanní velmocí, v kostelích jsou jich tisíce. Aby varhany fungovaly, musí se na ně hrát. „Je to jako s autem: když nejezdíte, stav se začne zhoršovat,“ říká varhaník Adam Viktora pro...
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Soud rehabilitoval číhošťského farníka, odmítl svědčit proti faráři Toufarovi
Krajský soud v Hradci Králové v úterý rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Tento muž, který byl v roce 1950 vězněn v...
Výluka mezi Radotínem a Smíchovem startuje dřív, vybrané vlaky nevyjedou
Kvůli přestavbě smíchovského nádraží musí Správa železnic přistoupit k dřívější výluce koleje směrem na Radotín. Což od středy omezí osobní vlaky. Část z nich pojede odklonem přes Branický most mimo...