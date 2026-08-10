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Vysychající Dunaj vydal další válečnou loď. Výbuch ji rozmetal, sotva ji vojáci opustili

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  18:04
Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém... Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém...
Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém říčním dně pozůstatky z doby druhé světové války. Kolemjdoucí u břehu teď obdivují masivní nýtovaný kotel z maďarského osobního parníku, který ustupující vojska vyhodila v roce 1944 do povětří.

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