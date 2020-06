V Maďarsku zadrželi Čecha, nejspíš pomáhal migrantům přes hranici

Policie muže zadržela v blízkosti maďarsko-slovinsko-rakouského trojmezí poté, co do svého auta nechal nastoupit šestici migrantů. Údajně si od každého z nich vzal tisíc eur (26 780 korun) za to, že jim pomůže dostat se do Vídně.

Zástupkyně českého ambasadora Götzová řekla, že v případě Čechů, kteří se z podobných důvodů dostanou do problémů s maďarským zákonem, velvyslanectví prostřednictvím českého ministerstva zahraničí informuje rodinu zadrženého. Žádný takový případ ale ještě nebyl uzavřen, dodala.

Konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán učinil z tvrdého přístupu proti migrantům jeden z pilířů své politiky. V roce 2015 během vrcholící migrační krize, kdy přes Maďarsko do západní Evropy přešly statisíce běženců, jeho vláda nechala na jižní hranici postavit s plot s žiletkovým drátem.



Později zřídila takzvané tranzitní zóny, v nichž žadatelé o azyl, včetně rodin s malými dětmi, přebývali v nákladních kontejnerech. Tuto praxi často kritizovali ochránci lidských práv v Maďarsku i v zahraničí.

Maďarským úřadům vytýkali například to, že migranti, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty, ale kteří čekali na vyřízení odvolání, nedostávali dostatek jídla. Maďarsko se v květnu rozhodlo zóny zrušit poté, co unijní soud v souvisejícím verdiktu pobyt v nich označil za zadržování bez zákonného důvodu.

Orbán dlouhodobě kritizuje občanské organizace, které sponzoruje americký finančník maďarského původu George Soros. Podle maďarského premiéra se stavějí proti antiimigrační politice jeho vlády a prosazují Sorosovy cíle. Nevládní skupiny takové tvrzení odmítají.



K maďarským hranicím dorazily v únoru stovky migrantů: