Soumrak koupelí v Budapešti. Slavné lázně zavírají, ženy a muži se tísní dohromady

Autor:
  20:32
Chátrající infrastruktura, nutné opravy, ale i hádky o peníze mezi vládou Viktora Orbána a radnicí tvrdě dopadají na vyhlášené termální lázně v Budapešti. Některé včetně těch nejslavnějších zavřely a jiné teď praskají ve švech. Turisté štvou místní vyznavače léčebných koupelí. Maďaři nadávají, že Budapešti jde víc o zisky než o historickou tradici, která tu začala už za osmanské říše.
Na světě nenajdete jinou metropoli, kde byste po celodenním trmácení za...

Na světě nenajdete jinou metropoli, kde byste po celodenním trmácení za památkami mohli osvěžit tělo koupelí v tolika minerálních pramenech. | foto: Shutterstock

Lázně Gellért v Budapešti (14. srpna 2023)
Lázně Gellért
Király jsou jedny z nejstarších lázní v Budapešti.
Lázně Gellért v Budapešti (28. dubna 2022)
16 fotografií

Od začátku října jsou zavřené i populární lázně Gellért. Hotovo by mělo být v roce 2028. „Opravovaly se naposledy v sedmdesátých letech a my tak každý den bojovali s nějakými technickými problémy,“ říká pro list The New York Times (NYT) Ildikó Szűtsová, výkonná ředitelka městské firmy BGYH, jež má v Budapešti na starosti šestery historické lázně.

Kromě Gellértu před časem zavřely i další dvě místa, což zahraniční turisty poslalo do mnohem menších lázní mezi místní – a ti nejsou právě nadšení. Větší zájem rozhodil rozvrh odděleného koupání žen a mužů, nováčci navíc Maďary štvou nevhodným oblečením anebo tím, že si do lázní berou mobil.

„Opravdu to pociťujeme,“ potvrzuje příliv nových návštěvníků Diána Daniová, jež vede jeden z nejstarších „hammámů“ Veli Bej. Osmanské lázně ze 16. století jsou menší než třeba Gellért, a tak je vyšší zájem problém. I ve všední večer tam visela na dveřích cedulka „máme plno“ a venku čekala fronta zájemců.

Legendární, léčivé, dokonalé. Proč si vybrat zrovna maďarské termály

Jen do Gellértu přitom dřív mířilo zhruba půl milionu návštěvníků ročně. Část z nich se snaží absorbovat třeba lázně Rudas, kde kvůli tomu zásadně omezili čas vymezený oddělenému koupání. Naštvaní „štamgasti“ se kvůli tomu vzbouřili a skupina žen přišla s peticí za návrat starého rozvrhu. Nechtěly přijít o svobodu koupání bez nechtěných mužských pohledů.

„Pokud půjdu do normálních lázní, dřív nebo později za mnou i v mém věku někdo přijde a řekne: ‚Ahoj, jak se vede?‘“ vadí pětačtyřicetileté majitelce knihkupectví Judit Pecákové. Mnozí místní tak podle ní mají pocit, že se na ně vedení Budapešti i firmy BGYH vykašlalo a dalo přednost penězům, které do lázní přinášejí turisté. „Začali se dívat jen na čísla a nevidí, že je tu také jistá kultura,“ kritizuje Pecáková.

Sama BGYH už v reakci na protesty vrátila Maďarkám a Maďarům dva ze čtyř dnů odděleného koupání v lázních Rudas a prohlásila, že jejím cílem je „zachovat staleté tradice koupání a zároveň brát v úvahu prodejní a ziskové aspekty, které umožňují provoz lázní“. V posledních letech také zvedla vstupné a například v největších Széchenyiho termálech nyní lidé o víkendu zaplatí zhruba tisícikorunu na den.

Lázně Gellért v Budapešti (14. srpna 2023)
Na světě nenajdete jinou metropoli, kde byste po celodenním trmácení za památkami mohli osvěžit tělo koupelí v tolika minerálních pramenech.
Lázně Gellért
Király jsou jedny z nejstarších lázní v Budapešti.
Lázně Gellért v Budapešti (28. dubna 2022)
16 fotografií

Renovace pak ještě ani nezačaly v dalších populárních lázních Király, zavřené už jsou přitom pět let. Ředitelka BGYH Szűtsová tvrdí, že rekonstrukci blokuje Národní společnost pro správu aktiv, tedy vládní agentura, které tyto lázně patří.

I spory mezi kabinetem dlouholetého premiéra Viktora Orbána a vedením metropole totiž do stavu koupelí promlouvají. V roce 2019 Orbánův Fidesz ztratil na radnici většinu a město nyní vede výrazný premiérův kritik Gergely Karácsony. Ten například do ulic Budapešti v pondělí svolal demonstraci a žádal, aby Orbánova vláda městu vrátila peníze, o které ho podle něj nelegálně připravila.

Budapešť proti Orbánovi. Tisíce lidí vyšly do ulic, akci svolal starosta

Kabinet naopak z finančních problémů metropole viní Karácsonyho. Orbánova vláda totiž tvrdí, že Karácsony vede město přímo „katastrofálně“, a proto nemá peníze ani na opravu slavných lázní.

Budapešťská radnice si naopak stěžuje, že musí v rámci solidarity ze svého rozpočtu přispívat na chudší regiony a že jsou tyto příspěvky čím dál vyšší. Letos musí zaplatit kolem 270 milionů dolarů (zhruba 5,5 miliardy korun), píše NYT s tím, že to je pětina městského rozpočtu. „Je to politický trest,“ míní ředitel primátorovy kanceláře Ambrus Kiss.

Společnost BGYH před rokem koupila lázně Rác, které jsou zavřené už od roku 2002. Chtěla by je opravit a znovu zpřístupnit lidem, na to ovšem potřebuje půjčku. Peníze pro městské firmy však schvaluje vláda. „Tato rozhodnutí se nezakládají na profesionální úvaze, jsou politická,“ tvrdí Kiss. Pokud město půjčky nedostane, neopraví se ani Rác, ale ani Gellért, dodává.

Namočte se jako Maďar. Průvodce lázeňského povaleče po Budapešti

„Gellért je ikona Budapešti a Maďarska, ale ve vládě nám nikdo nechce dát peníze,“ říká také Szűtsová, podle níž tak jde Orbánův kabinet proti své vlastní strategii k turismu. A to v době, kdy se lázně v dalších částech země postupně i díky vládním penězům zvelebují. Třeba v Gyule u rumunských hranic nebo v Győru na hranici se Slovenskem, kde dostali na rozvoj lázní v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun.

Nynější lídr maďarské opozice Péter Magyar navíc přišel se spekulací, že lázně Gellért mohou brzy skončit v rukou Orbánova zetě Istvána Tiborcze. Ten totiž vlastní společnost, jež nedávno koupila hotel v sousedství a začala jej přetvářet na luxusní hotel Mandarin Oriental pro bohaté turisty. Samotná firma BDPST nicméně tvrdí, že o nedaleké lázně nemá zájem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Soumrak koupelí v Budapešti. Slavné lázně zavírají, ženy a muži se tísní dohromady

Na světě nenajdete jinou metropoli, kde byste po celodenním trmácení za...

Chátrající infrastruktura, nutné opravy, ale i hádky o peníze mezi vládou Viktora Orbána a radnicí tvrdě dopadají na vyhlášené termální lázně v Budapešti. Některé včetně těch nejslavnějších zavřely a...

7. prosince 2025  20:32

Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka, provoz stojí

REKLAMA NA TICHO. Pardubické hlavní nádraží ve čtvrtek ráno v době stávky.

Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující...

7. prosince 2025  20:23

Problémy v Louvru pokračují. Únik vody poškodil stovky knih

Usmívala se. Nebo ne? Dost možná potutelně ano. Mona Lisa k tomu měla letos 19....

Únik vody v pařížském Louvre na konci minulého měsíce poškodil stovky knih v oddělení egyptských sbírek. Podle agentury Reuters incident znovu upozornil na zhoršující se technický stav světoznámého...

7. prosince 2025  20:17

Divoké výsypky jsou cennější než pole, říká expert o přírodní proměně lomu ČSA

Premium
Zarůstající lom ČSA. Ve výřezu Pavel Pešout.

Národní přírodní památka Lom Československé armády na Mostecku s rozlohou 12 km čtverečních je největší plochou v Česku, kde byla místo drahé technické rekultivace zvolena cesta přirozené ekologické...

7. prosince 2025

Hvězda Gilmorových děvčat. S Emily bych přátelit nemohla, přiznává Kelly Bishopová

Premium
Kelly Bishopová v seriálu Gilmorova děvčata (2003)

Říká si třetí Gilmorovo děvče, byla však spíše první dámou seriálu, který si získává nové a nové fanoušky i čtvrtstoletí od premiéry. Sama herečka Kelly Bishopová přitom původně začínala jako...

7. prosince 2025

Škatulata kvůli změně vlády. Kabinet Petra Fialy posílá své náměstky do diplomacie

Premium
Letecký pohled na Černínský palác v Praze na Loretánském náměstí, dnes sídlo...

S vládou Petra Fialy z ministerstev odcházejí i náměstci. Někteří o funkci přišli hned po volbách, když se stali poslanci. Ve Sněmovně letos nově zasedl třeba exnáměstek z ministerstva spravedlnosti...

7. prosince 2025

VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu

Krvavé zranění krku si z napadení odnesl muž v Jenštejně

Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení třiadvacetiletého muže, který byl pořezán na krku. Útočník měl dle slov svědka následně vyhrožovat pobodáním...

7. prosince 2025  19:33

Svlékání i krev. Jak umělá inteligence mění politiku

Snímek zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa, který byl vytvořený s...

Programy generativní umělé inteligence (AI) jsou stále výkonnější a dostupnější i pro širokou veřejnost, čehož využívají také politici. AI ve velké míře používá americký prezident Donald Trump, v...

7. prosince 2025  19:17

Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Slavný padesátiletý britský kuchař Jamie Oliver se vrací na scénu. Po šesti letech od krachu své značky Jamie’s Italian chce napravit pošramocenou reputaci a uspět v náročném konkurenčním prostředí....

7. prosince 2025  18:53

Maďarsko a Slovensko napadnou u soudu zákaz dovozu ruských surovin do EU

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Bratislavu, kde se sešel se slovenským...

Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU iniciovat zrušení plánovaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie. Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa...

7. prosince 2025  18:37

Čekání na spravedlnost je past. Izrael je tvrdou lekcí pro Ukrajinu, říká Petráček

Euforie v Izraeli (13. října 2025)

Nová kniha Zbyňka Petráčka obsahuje komentáře ze tří dekád a jeden příběh Izraele. V rozhovoru popisuje své poznatky z knihy. Proč v zemi nenajdete města typu „Nová Halič“, proč je vysoká plodnost...

7. prosince 2025  18:26

Turek na schůzku s Pavlem nedorazí, oznámil Hrad. Má zranění, řeší se i operace

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Filip Turek (Motoristé) v pondělí nedorazí na očekávanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle podvečerního oznámení Hradu se omluvil ze zdravotních důvodů. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a...

7. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  18:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.