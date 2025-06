„Jsme dospělí a doporučuji, aby se každý rozhodl, co chce, dodržoval pravidla...a pokud tak neučiní, měl by čelit jasným právním důsledkům,“ řekl Orbán ve státním rozhlase. Premiér dodal, že policie by mohla zakázanou akci rozpustit, ale Maďarsko je „civilizovaná země“ a úkolem policie je přesvědčit lidi, aby dodržovali zákony.

Policie Budapest Pride minulý týden zakázala, nicméně budapešťský liberální starosta Gergely Karácsony se proti zákazu postavil a tvrdí, že policie nemá právo zakázat akci pořádanou městem. Slíbil, že pochod se uskuteční podle plánu.

Maďarský parlament, který ovládá národněkonzervativní strana Fidesz premiéra Orbána, v březnu schválil zákon prakticky zakazující pořádat pochody hrdosti a podobné akce. Norma zakazuje pořádat shromáždění, která úřady považují za škodlivá pro děti.

Úřady mají možnost pokutovat organizátory a účastníky zakázaných akcí částkou v přepočtu až 500 eur (přes 12 000 korun), zatímco policie může k identifikaci lidí používat kamery na rozpoznávání obličejů. Pořadatelům pochodu hrozí roční trest odnětí svobody.

Organizátoři a dobrovolníci podle agentury AFP pracují na tom, aby byl sobotní 30. ročník Budapest Pride největší, jaký kdy Maďarsko zažilo.