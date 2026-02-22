Spor o dodávky ruské ropy. Zablokujeme další balík sankcí, hrozí Maďarsko

  14:05aktualizováno  14:22
Budapešť zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko by se podle něj pak postavilo i proti další pomoci Kyjevu. Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna.
Ukrajina tvrdí, že za přerušením tranzitu ropy jsou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což například slovenský premiér Robert Fico zpochybnil. Bratislava i Budapešť Ukrajinu obviňují z politického vydírání, protože Budapešť se staví proti přijetí Ukrajiny do EU. Ukrajina se už čtyři roky brání ruské vojenské invazi.

Maďarsko a Slovensko nepodpoří sankce proti Rusku. Kvůli zákazu dovozu plynu

Dvacátý balík sankcí unijního bloku proti Moskvě zaměřený tentokrát na bankovní a energetický sektor se chystají projednat ministři zahraničí EU v pondělí v Bruselu. Doufají, že opatření bude schváleno včas, aby se shodovalo se čtvrtým výročím ruské invaze na Ukrajinu, jež připadne na úterý. Aby sankce prošly, musí se na nich shodnout všech 27 členských států jednomyslně.

Od 24. února 2022, kdy Rusko zahájila plnou invazi do sousední země, téměř každý členský stát včetně České republiky buď výrazně snížil nebo zcela zastavil dovoz ruských energií. Maďarsko a Slovensko, které jsou oba členy EU i Severoatlantické aliance, však dovoz ruské ropy a plynu ještě zvýšily. Od EU se jim podařilo získat dočasnou výjimku ze zákazu dovozu ruské ropy.

Neblokujte protiruské sankce, udeřil Rubio na Maďary. Ti rázem ustoupili

Součástí chystaného balíku sankcí mají být nové zákazy vývozu a dovozu do Ruska. Evropská komise (EK) chce také poprvé aktivovat nástroj, kterým by zakázala vývoz všech CNC obráběcích strojů a rádií do zemí, kde existuje vysoké riziko, že budou reexportovány do Ruska.

Česko protiruské sankce nazablokuje

Česko se nepřipojí k Maďarsku, které plánuje blokovat 20. unijní balík sankcí proti Rusku, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli uvedl vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

Tranzit suroviny přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna. Havlíček v této souvislosti vyzval k dalším jednáním, kterých by se měl zúčastnit i nezávislý arbitr. Zopakoval, že ČR nabídla Slovensku dodávky ropy přes své ropovody, zajištění by ale trvalo zhruba rok.

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

„Je potřeba, aby sedli za stůl a dohodli se. Je nutné vyjasnit, zda ropa může přes Družbu téct, nebo ne. Tomu by pomohl nějaký nezávislý arbitr,“ řekl Havlíček. Česko se podle něj nyní nebude ve sporu k nikomu přidávat.

Havlíček zároveň připomněl, že v úterý při jednáních se slovenským premiérem Ficem nabídlo Česko Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím české části ropovodu Družba. Zásoby by pocházely z ropovodu TAL, kterým nyní Česko ropu čerpá z Itálie. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav. Podle ministra by trvaly několik měsíců, spíše až rok.

Spor o dodávky ruské ropy. Zablokujeme další balík sankcí, hrozí Maďarsko

