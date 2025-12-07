Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se tento týden dohodla s Evropským parlamentem na postupném ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament a členské státy EU.
Postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie schválili unijní ministři energetiky v říjnu, přičemž k prosazení návrhu stačila kvalifikovaná většina, takže bylo možné Bratislavu a Budapešť přehlasovat.
Na začátku příštího roku plánuje Evropská komise předložit také legislativní návrh na ukončení dovozu ruské ropy.
Szijjártó v dnešním příspěvku zopakoval argument, že zákaz dovozu ruských energetických surovin by znemožnil zajištění dodávek energií do Maďarska a na Slovensko a vedl by k prudkému nárůstu cen.
„Toto nařízení je také obrovským právním podvodem, protože se jedná o jasně sankční opatření, které by vyžadovalo jednomyslné schválení,“ uvedl šéf maďarské diplomacie. „Je v rozporu i se smlouvami EU, které stanoví, že energetická politika je v pravomoci jednotlivých států, a je v rozporu i s vlastním hodnocením Bruselu,“ uvedl Szijjártó.
„Proto jakmile bude plán REPowerEU přijat, společně se Slovenskem podáme k evropskému soudnímu dvoru žádost o zrušení a požádáme o pozastavení nařízení po dobu trvání soudního řízení,“ dodal Szijjártó.
Maďarsko a Slovensko ruský plyn stále odebírají. K ukončení odběru ruských energií oba státy opakovaně vyzývala jak EU, tak i její členové a další státníci.
EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska, a byly tak méně zranitelné vůči vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu.
Szijjártó už v týdnu avizoval, že Maďarsko přijme právní kroky kvůli plánu EU na ukončení dovozu plynu z Ruska a že se má přidat i Slovensko. Premiér Robert Fico ale uvedl, že v této věci zatím nerozhodl.