Maďarsko a Slovensko napadnou u soudu zákaz dovozu ruských surovin do EU

Autor: ,
  18:37
Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU iniciovat zrušení plánovaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie. Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa zároveň požádají o pozastavení tohoto opatření po dobu soudního řízení.
Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Bratislavu, kde se sešel se slovenským...

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Bratislavu, kde se sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. (28. dubna 2025) | foto: ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico na summitu...
Slovenský premiér Robert Fico hovoří s maďarským premiérem Viktorem Orbánem...
Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Bratislavu, kde se sešel se slovenským...
Slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán (29. května 2025)
16 fotografií

Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se tento týden dohodla s Evropským parlamentem na postupném ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament a členské státy EU.

Postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie schválili unijní ministři energetiky v říjnu, přičemž k prosazení návrhu stačila kvalifikovaná většina, takže bylo možné Bratislavu a Budapešť přehlasovat.

Policie na Slovensku zbila českého dělníka, píše deník. Muž zásah živě vysílal

Na začátku příštího roku plánuje Evropská komise předložit také legislativní návrh na ukončení dovozu ruské ropy.

Szijjártó v dnešním příspěvku zopakoval argument, že zákaz dovozu ruských energetických surovin by znemožnil zajištění dodávek energií do Maďarska a na Slovensko a vedl by k prudkému nárůstu cen.

„Toto nařízení je také obrovským právním podvodem, protože se jedná o jasně sankční opatření, které by vyžadovalo jednomyslné schválení,“ uvedl šéf maďarské diplomacie. „Je v rozporu i se smlouvami EU, které stanoví, že energetická politika je v pravomoci jednotlivých států, a je v rozporu i s vlastním hodnocením Bruselu,“ uvedl Szijjártó.

S Babišem jsme přátelé, řekl Pellegrini. Čeká zlepšení česko-slovenských vztahů

„Proto jakmile bude plán REPowerEU přijat, společně se Slovenskem podáme k evropskému soudnímu dvoru žádost o zrušení a požádáme o pozastavení nařízení po dobu trvání soudního řízení,“ dodal Szijjártó.

Maďarsko a Slovensko ruský plyn stále odebírají. K ukončení odběru ruských energií oba státy opakovaně vyzývala jak EU, tak i její členové a další státníci.

Slovensko se má stát strategickým výrobcem munice, zapojený je český zbrojař

EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska, a byly tak méně zranitelné vůči vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu.

Szijjártó už v týdnu avizoval, že Maďarsko přijme právní kroky kvůli plánu EU na ukončení dovozu plynu z Ruska a že se má přidat i Slovensko. Premiér Robert Fico ale uvedl, že v této věci zatím nerozhodl.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu

Krvavé zranění krku si z napadení odnesl muž v Jenštejně

Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení třiadvacetiletého muže, který byl pořezán na krku. Útočník měl dle slov svědka následně vyhrožovat pobodáním...

7. prosince 2025  19:33

Svlékání i krev. Jak umělá inteligence mění politiku

Snímek zobrazující amerického prezidenta Donalda Trumpa, který byl vytvořený s...

Programy generativní umělé inteligence (AI) jsou stále výkonnější a dostupnější i pro širokou veřejnost, čehož využívají také politici. AI ve velké míře používá americký prezident Donald Trump, v...

7. prosince 2025  19:17

Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Slavný padesátiletý britský kuchař Jamie Oliver se vrací na scénu. Po šesti letech od krachu své značky Jamie’s Italian chce napravit pošramocenou reputaci a uspět v náročném konkurenčním prostředí....

7. prosince 2025  18:53

Maďarsko a Slovensko napadnou u soudu zákaz dovozu ruských surovin do EU

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Bratislavu, kde se sešel se slovenským...

Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU iniciovat zrušení plánovaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie. Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa...

7. prosince 2025  18:37

Čekání na spravedlnost je past. Izrael je tvrdou lekcí pro Ukrajinu, říká Petráček

Euforie v Izraeli (13. října 2025)

Nová kniha Zbyňka Petráčka obsahuje komentáře ze tří dekád a jeden příběh Izraele. V rozhovoru popisuje své poznatky z knihy. Proč v zemi nenajdete města typu „Nová Halič“, proč je vysoká plodnost...

7. prosince 2025  18:26

Turek na schůzku s Pavlem nedorazí, oznámil Hrad. Má zranění, řeší se i operace

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Filip Turek (Motoristé) v pondělí nedorazí na očekávanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle podvečerního oznámení Hradu se omluvil ze zdravotních důvodů. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a...

7. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  18:06

Zákeřná rakovina slinivky se vrátila. Lidé Václavovi přispívají na léčbu v Německu

Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...

Dvaapadesátiletý Václav Petrás loni prošel zdlouhavou léčbou zákeřného nádoru slinivky. Vše vypadalo dobře, před pár měsíci se ale vytvořil nový nádor. Specializovanou terapii v Česku nikdo...

7. prosince 2025  17:27

Astronomické ceny a přitom vyprodáno. Aerolinkám se první třída vyplácí

Apartmán Residence aerolinek Etihad

Letecké společnosti po celém světě zvyšují investice do nejluxusnějších částí svých letadel. Cílem je nabídnout větší sedadla, kvalitnější gastronomii a více soukromí. Podle dopravců se tyto výdaje...

7. prosince 2025

Zmařili jsme pokus o puč, zní z Beninu. Vláda informovala o 14 zadržených

Záběry z afrického Beninu, kde došlo k potlačení pokusu o puč (7. prosince...

Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc. Okolí hlavy státu ale uvedlo, že Talon je v bezpečí, armáda...

7. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  16:51

Německo v dohledné době neuzná samostatnou Palestinu, prohlásil Merz v Izraeli

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a německý kancléř Friedrich Merz hovoří v...

Německo v dohledné budoucnosti neuzná samostatný palestinský stát. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Podle něj je třeba nejprve krok za...

7. prosince 2025  16:38

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Dopravní peklo v Římě. Za zpoždění hlemýždí MHD začne vyplácet odškodnění

Dopravní situace v Římě (10. října 2025)

Už při zpoždění o patnáct minut a více mohou římští cestující v hromadné dopravě požádat o finanční odškodnění. Právo na něj budou mít při nadměrném zpoždění spojů, které vznikne chybou dopravního...

7. prosince 2025  16:31

Štěstí v neštěstí. Požár domu v Jindřichově Hradci uhasil prohořelý bojler, škoda je i tak značná

V Jindřichově Hradci v neděli odpoledne hořel rodinný dům. Oheň uhasila voda z...

V Jindřichově Hradci v neděli odpoledne hořel rodinný dům. Oheň uhasila voda z prohořelého bojleru a prohořelého rozvodu vody. Požár způsobil škodu 1,5 milionu korun. Hasiči o tom informovali na síti...

7. prosince 2025  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.