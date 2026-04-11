Síť falešných účtů, spravovaných převážně z Nigérie a dalších západoafrických a asijských zemí, byla systematicky už v minulosti nasazena před volbami s cílem uměle zesilovat krajně pravicový, proruský a protisystémový obsah, uvedla organizace v tiskové zprávě.
„Poprvé byla (síť falešných účtů) rozpoznána během nizozemských parlamentních voleb v říjnu 2025. Od té doby bylo zjištěno, že funguje stejným způsobem i před maďarskými volbami v dubnu 2026,“ tvrdí Alliance4Europe.
Podle nevládní organizace tyto účty jednají automatizovaným a koordinovaným způsobem, aby manipulovaly s algoritmy X a zvýšily viditelnost proorbánovských a proruských maďarských účtů tím, že je systematicky sledují a masivně sdílejí jejich obsah.
Volební kampaň v Maďarsku poznamenala obvinění ze vměšování ze strany Moskvy, přičemž experti uvádějí důkazy o pokračujícím ruském úsilí podpořit Viktora Orbána. Maďarský premiér, který je u moci nepřetržitě od roku 2010, se nedělních volbách uchází o páté funkční období za sebou. Opoziční strana Tisza premiérova proevropského rivala Pétera Magyara má však podle nezávislých průzkumů velký náskok před vládním Fideszem.