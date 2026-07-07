Maďarská média rovněž informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny MTVA, kterou za předchozí vlády premiéra Viktora Orbána označovala opozice za „továrnu na lži“.
„Černá obrazovka opět symbolizuje konec jedné éry. Veřejnoprávní média se v posledních letech dostala pod vliv politické moci a ztratila svou hlavní funkci: autentické a objektivní informace pro veřejnost. Místo toho se stala fórem pro podněcování nenávisti a lží. To se odteď změní,“ cituje tiskovou zprávu skupiny MTVA maďarská agentura MTI.
„Je historický den. Dnes skončilo vysílání propagandy ve veřejnoprávních médiích. Lhali v noci, lhali přes den, lhali na každé vlnové délce. Už je po všem,“ napsal Orbánův nástupce v čele vlády Péter Magyar na facebooku.
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Magyar oznámil, že zpravodajský kanál veřejnoprávní televize M1 byl vypnut, a to stejné i rozhlasová stanice Kossuth. Při naladění kanálu M1 se divákům ukáže nápis: „Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se za to, že jsme to dělali tolik let! Veřejnoprávní média se nyní transformují, aby byla v budoucnu nezávislá a důvěryhodná. Vysílání zpravodajství je dočasně pozastaveno. Zůstaňte s námi.“
Tato zpráva se objevuje rovněž na webu Híradó, což je zpravodajský portál mediální skupiny MTVA. Podle maďarských médií na bude rozhlasové stanici Kossuth dočasně hrát klasická hudba.
Prozatímní generální ředitel MTVA András Horváth v úterý podle serveru 444.hu přišel do sídla MTVA s dočasným vedením, které jmenoval. Vzápětí několik lidí přestalo plnit své dosavadní povinnosti. Ochranka z budovy vyvedla známého novináře Attilu Császára, pokládaného za blízkého Orbánově straně Fidesz. Podle médií byla suspendována také ředitelka veřejnoprávní rozhlasové stanice Kossuth Rádió a další představitelé.
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Úkolem nových vedoucích pracovníků je podle serverů přezkoumat fungování veřejnoprávních médií, ukončit propagandu a profesionálně obnovit zpravodajství, aby se veřejnoprávní média po uplynulých letech stala důvěryhodnou, objektivní a nezávislou institucí. Podle prohlášení MTVA bude po skončení přechodného období vybráno nové vedení veřejnoprávních médií v otevřeném výběrovém řízení, dodal portál.
Televize M1 má podle oznámení vydaného agenturou MTI začít večer znovu vysílat v novém formátu, s filmy a bez zpravodajství. Souběžně se zřízením nového zpravodajského ředitelství budou postupně restartovat i zpravodajské programy.
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Magyar přislíbil zásadní změny v médiích ovládaných předchozí vládní stranou Fidesz hned po drtivém vítězství své strany Tisza v dubnových parlamentních volbách. „Každý Maďar si zaslouží veřejnou mediální službu, která bude vysílat pravdu,“ řekl tehdy Magyar.
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7. dubna 2026