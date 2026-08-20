Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Maďarská televize odvysílala první zprávy od červencového přerušení

Autor: ,
  15:26
Maďarská státní televize ve čtvrtek ráno odvysílala své první zpravodajství od července. Tehdy vysílání zpráv pozastavila v souvislosti s reformou vlády premiéra Pétera Magyara, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. První reportáž se věnovala nástupu nového maďarského prezidenta Andráse Baky do úřadu a televize ji uvedla v den svátku založení státu a svatého Štěpána.

Nezávislý zpravodajský portál Telex podle uvedl, že pětadvacetiminutový bulletin měl vyvážené pokrytí, prostor dostala opozice i kritické hlasy - což je rozdíl oproti praxi z dob vlády bývalého premiéra Viktora Orbána.

Maďarská státní televize odvysílala první zprávy od července, píše AFP
Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)
Šéf středopravicové strany Tisza Péter Magyar skládá přísahu jako maďarský premiér během slavnostního ceremoniálu v Budapešti. (9. května 2026)
Maďarský premiér Péter Magyar hovoří během plenárního zasedání nového Národního shromáždění před slavnostním složením přísahy šestnáctičlenné vlády v parlamentu v Budapešti v Maďarsku. (12. května 2026)
15 fotografií

Kontrola médií byla jedním z pilířů vlády nacionalisty Orbána, který strávil 16 let u moci formováním země do podoby „neliberální demokracie“, než o moc po dubnových volbách přišel, napsala agentura AFP. Orbánovi kritici jeho styl vládnutí označovali za autoritářský. Proevropský konzervativní politik Magyar slíbil zásadní změny v médiích hned po drtivém vítězství své strany Tisza v parlamentních volbách.

Veřejnoprávní mediální skupina - dříve známá jako MTVA - která zahrnuje televizní kanály včetně M1, rozhlasové stanice a národní tiskovou agenturu, podle AFP sdělila, že nikdo, kdo dříve pracoval ve zpravodajství, se nepodílel na editaci nynějšího zpravodajství.

Omlouváme se, že jsme tolik let lhali. Maďarská televize přerušila vysílání

Několik zaměstnanců ovšem AFP řeklo, že ačkoli několik moderátorů a reportérů bylo propuštěno, personální obsazení zůstává z velké části stejné.

Na současné přechodné období dohlíží vládou jmenované prozatímní vedení, které zahájilo interní audity a restrukturalizaci, napsala agentura. Zmínila přitom negativní reakci vůči managementu poté, co jmenoval nového šéfa zpravodajského programu, který dříve pracoval v médiích vlastněných lidmi blízkými k Orbánovi. Po nesouhlasných reakcích, kterou vyjádřil i Magyar, vysílací společnost následující den jmenování zrušila, což ovšem vyvolalo další výtky včetně kritiky kvůli vměšování vlády.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Senátoři zamítli novelu stavebního zákona. Nahrává developerům, kritizovali

Přímý přenos
Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová při jednání horní komory parlamentu (19....

Novelu stavebního zákona, která má podle vlády usnadnit a zrychlit povolování staveb, zamítli senátoři. Nyní se vrátí do Sněmovny, kde může vládní koalice veto Senátu přehlasovat. „Je to politicky...

20. srpna 2026,  aktualizováno  15:30

Maďarská televize odvysílala první zprávy od červencového přerušení

Maďarská státní televize odvysílala první zprávy od července, píše AFP

Maďarská státní televize ve čtvrtek ráno odvysílala své první zpravodajství od července. Tehdy vysílání zpráv pozastavila v souvislosti s reformou vlády premiéra Pétera Magyara, která má zajistit...

20. srpna 2026  15:26

Senátor ANO varoval, aby ministryně Mrázová nedopadla jako Pirát Bartoš

Senátor Petr Vícha z klubu ANO

Rozruch vzbudil při projednávání novely stavebního zákona senátor z klubu vládního hnutí ANO Petr Vícha. Vystoupil velmi kriticky k návrhu, který v horní komoře parlamentu hájila ministryně pro...

20. srpna 2026  15:20

VIDEO: Zloděj skočil do cizí dodávky, pak kličkoval mezi policejními vozy

S ukradenou dodávkou kličkoval mezi policejními vozy, ohrožoval i další

Nechat nastartované auto na ulici se nevyplácí. Teď už to ví i řidič šedé dodávky, který si v neděli z vozu odběhl pro balík do výdejního boxu. Drzý zloděj v tu chvíli skočil za volant a pak se...

20. srpna 2026  15:20

Muž naletěl při kšeftu s luxusními hodinkami. Podvodníka zadrželi v Jihlavě

ilustrační snímek

Policisté dopadli podvodníka, který v Českých Budějovicích napálil muže při pochybném kšeftu s hodinkami. Poškozený vyměnil své hodinky Omega Seamaster Planet Ocean za hodinky Rolex Daytona. Po...

14. srpna 2026  14:25,  aktualizováno  20. 8. 15:13

Metnar se Schillerovou dohodl vyšší platy policistů a hasičů. Přibudou i nová místa

Aktualizujeme
Tisková konference ministra vnitra Lubomíra Metnara po skončení jednání o...

Ministryně financí Alena Schillerová ve čtvrtek pokračovala v jednáních s ministry o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Po ministru práce Aleši Juchelkovi a ministru školství Robertu Plagovi...

20. srpna 2026,  aktualizováno  15:01

Mladík se vážně pořezal kvůli osobním problémům. Hrozilo, že vykrvácí

Muž si způsobil zranění na ruce sám. Policisté krvácení zastavili použitím...

Vážné pořezaného muže před pár dny zachraňovali policisté a následně i zdravotníci v Českých Budějovicích. Jak se ukázalo, muž si zranění způsobil sám. Podle lékaře ztratil tolik krve, že mu šlo o...

20. srpna 2026

Volařík znovu vládne vinařům v Česku. Pěstitelé musí reagovat na změnu klimatu

Vinařem roku České republiky za rok 2026 se stalo Vinařství Volařík z Mikulova,...

V pražském Žofínském paláci se ve středu večer rozdaly ceny v rámci 23. ročníku soutěže Vinař roku. Mezinárodní porota porovnala všech 666 zaslaných vzorků, z nichž sestavila konečnou osmičku...

20. srpna 2026  14:22

Rumuni sestřelili u významného ložiska plynu dron. Ukrajina popřela, že by byl její

Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři námořní dron poblíž projektu...

Rumunská stíhačka F-16 ve čtvrtek zničila námořní dron, který se pohyboval několik set metrů od těžebního projektu Neptun Deep v Černém moři. Podle ministra obrany Radu Mirutsy Ukrajina popřela, že...

20. srpna 2026  14:11

Komunisté v Praze spojili síly s ČSSD. Chtějí zamést s korupcí i chaosem v dopravě

První místopředsedkyně České suverenity sociální demokracie Jana Volfová

Dostupné bydlení a důstojný život lidí pracujících pro hlavní město. To jsou priority uskupení Spojená levice pro Prahu, na kterém se domluvily KSČM, ČSSD a KSČ. Místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová...

20. srpna 2026  14:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Cina coby „česká holka“ imituje Vondráčkovou, ale Tomicová vede

60 % Premium
Jan Cina ve filmu Chica Checa (2026)

Milý, smířlivý, úhledný i průhledný, módně korektní a vypravěčsky spíš televizní; tak se snímek Chica Checa uvedl v soutěži karlovarského festivalu. Nyní při vstupu do kin může těžit ze souhry Pavly...

20. srpna 2026

Mladík napadl bezdomovce kvůli uznání na síti. Mimořádná bezcitnost, padlo u soudu

ilustrační snímek

Soud ve čtvrtek uložil nezletilému mladíkovi šest let vězení za vražedný útok na pražského bezdomovce. Šestnáctiletý chlapec napadl spícího muže podle rozsudku proto, že tím chtěl splnit vstupní...

20. srpna 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.