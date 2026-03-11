Maďarská delegace odjela na Ukrajinu na inspekci Družby. Jen turisté, reaguje Kyjev

  14:43
Maďarská delegace odcestovala ve středu do Kyjeva, kde má projednat inspekci ropovodu Družba. Ruská ropa jím na Slovensko a do Maďarska neproudí od 27. ledna, kdy ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. Maďarská mise nemá oficiální postavení, uvedl Kyjev, podle něhož jsou její členové na Ukrajině jako turisté.
Státní tajemník ministerstva energetiky Gábor Czepek, který delegaci vede, novinářům na maďarsko-ukrajinské hranici řekl, že cílem je zastupovat maďarské zájmy u jednacího stolu a prosazovat co nejrychlejší obnovení dodávek ruské ropy do Maďarska ropovodem.

Czepek dodal, že průzkumná mise se snaží projednat situaci nejen s ukrajinským ministerstvem energetiky, ale i s velvyslanci v Kyjevě a zástupci Evropské komise.

Ropa Družbou na Slovensko stále neteče, vzájemné obviňování graduje

K misi se připojilo také Slovensko, uvedl Czepek. Obě strany ve společném dopise Evropské komisi argumentují ve prospěch mise a obnovení dodávek přes ropovod Družba, dodal. Poznamenal, že ropa Ural dodávaná přes ropovod Družba je levnější než jiné druhy ropy ze Západu, což Maďarsku za poslední čtyři roky ušetřilo přibližně 650 miliard forintů a přispělo k regulovanému cenovému systému, který udržuje ceny energií dostupné pro domácnosti.

„Na území Ukrajiny tato skupina nemá žádné oficiální postavení. V plánu není žádné oficiální setkání, a tak je určitě nesprávné ji nazývat delegací,“ řekl novinářům mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj. „Ze zemí schengenského prostoru může na Ukrajinu tímto způsobem vstoupit kdokoli za turistickými účely,“ dodal.

Maďaři jsou bandité, zlobí se Zelenskyj na zadržení ukrajinských peněz a zlata

Czepek minulý týden prohlásil, že poslal ukrajinskému ministrovi energetiky Denysovi Šmyhalovi dopis, ve kterém dal Ukrajině na obnovu provozu ropovodu tři dny, připomíná stanice BBC News.

Snaha ovlivnit volby, tvrdí Maďarsko

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňují Kyjev z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

Zelenskyj udělal kardinální chybu, v maďarské volební kampani nahrál Orbánovi

Ukrajina připomíná, že Rusko z vývozu ropy a plynu financuje svou válku proti Ukrajině, ve které za čtyři roky podle odhadů přišly o život statisíce vojáků a tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.

Budapešť se rozhodla blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Orbán minulý pátek podle agentur také prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu. Maďarsko již zadržovalo sedm inkasistů ukrajinské státní banky i zásilku dolarů a eur a zlata z Rakouska na Ukrajinu. Zatímco Ukrajince posléze propustilo, zásilku si ponechalo.

Vstoupit do diskuse

