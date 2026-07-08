Maďarovi ptáci devastují ruskou stínovou flotilu. Ukrajinci zasáhli i další rafinerie

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinské síly pokračují ve snaze izolovat poloostrov Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko.
V noci z úterý na středu zasáhly tankery s nosností okolo 7 000 tun pod mezinárodními sankcemi, uvedly Ukrajinské dronové síly na Telegramu. Jednotka zveřejnila černobílé záběry z pohledu dronu, na kterých jsou vidět údery cíleně zaměřené lodě, které vzplály.
Plavidla se nacházela v Azovském moři, které funguje coby klíčová zásobovací trasa pro ruské síly na Krymu a v dalších okupovaných částech jižní Ukrajiny.
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Rusko znovu zaútočilo na Kyjev. Hořelo na několika místech
Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusa, jehož region leží na břehu Azovského moře a hraničí s okupovaným Donbasem, uvedl, že ruské drony v Taganrožském zálivu poškodily dva tankery.
Poznamenal, že plavidla byla prázdná a že na jejich palubě utrpěli zranění dva lidé. Ukrajina nicméně informovala o devíti zasažených tankerech v Azovském moři, které označila za ruskou stínovou flotilu.
Ta označuje lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí. Tvoří ji převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává vedle otázek o porušování sankcí také obavy z ekologických následků v případě havárie. Británie a Evropská unie zařadily na sankční seznam stovky takových plavidel.
Během středeční noci se podle Brovdiho podařilo zničit i šest elektrických stanic. Od začátku tohoto měsíce jich Ukrajinci zlikvidovali už asi 50.
Ruské ministerstvo obrany ráno sdělilo, že za posledních 12 hodin sestřelilo 415 ukrajinských dronů. O žádných škodách ale neinformovalo.
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Ukrajinci zasáhli drony rafinerii a továrnu na šáhedy 1300 kilometrů od hranice
Ukrajinská armáda udeřila také na dvě ropné rafinerie v Rusku, a to v Saratovské oblasti a v Tatarstánu. Saratovský gubernátor Roman Busargin tvrdí, že zahynul jeden člověk a že několik dalších utrpělo zranění. Ukrajinský generální štáb uvedl, že v Nižněkamsku v Tatarstánu drony zasáhly rafinerii TAIF-NK. Ukrajinské speciální síly následně sdělily, že v Nižněkamsku utrpěly zásahy dvě zařízení, a to TAIF-NK a TANEKO.
Rafinérský komplex TANEKO je jedním z největších podniků svého druhu v Rusku. Vyrábí širokou škálu maziv a pohonných hmot, jako je motorová nafta nebo letecké palivo. Podle speciálních sil v obou zařízeních vypukl požár. Na obě zařízení Ukrajina udeřila již dříve.
Busargin na telegramu napsal, že Ukrajinci poškodili civilní průmyslový komplex a že po útoku dronů jeden člověk zemřel.
Zesilující ukrajinský tlak na Krym vedl mimo jiné k přerušení zásobování tohoto regionu benzinem a naftou. To rovněž přispělo i k problémům s dodávkami elektrické energie vyhlášení výjimečného stavu.
Údery jsou součástí operace, kterou schválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jejím cílem je přivést Rusko k jednání a přimět ho ukončit válku.