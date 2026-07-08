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Maďarovi ptáci devastují ruskou stínovou flotilu. Ukrajinci zasáhli i další rafinerie

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  11:09aktualizováno  12:02
Ukrajinské drony zasáhly během středeční noci v Azovském moři devět tankerů takzvané ruské stínové flotily. Oznámil to velitel ukrajinských bezpilotních sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Ukrajinští piloti, takzvaní „Maďarovi ptáci“, podle něj za posledních 72 hodin zlikvidovali 21 plavidel, z toho 19 tankerů, jednu nákladní loď a jeden trajekt.

Válka na Ukrajině

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Ukrajinské síly pokračují ve snaze izolovat poloostrov Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko.

V noci z úterý na středu zasáhly tankery s nosností okolo 7 000 tun pod mezinárodními sankcemi, uvedly Ukrajinské dronové síly na Telegramu. Jednotka zveřejnila černobílé záběry z pohledu dronu, na kterých jsou vidět údery cíleně zaměřené lodě, které vzplály.

Plavidla se nacházela v Azovském moři, které funguje coby klíčová zásobovací trasa pro ruské síly na Krymu a v dalších okupovaných částech jižní Ukrajiny.

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Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusa, jehož region leží na břehu Azovského moře a hraničí s okupovaným Donbasem, uvedl, že ruské drony v Taganrožském zálivu poškodily dva tankery.

Poznamenal, že plavidla byla prázdná a že na jejich palubě utrpěli zranění dva lidé. Ukrajina nicméně informovala o devíti zasažených tankerech v Azovském moři, které označila za ruskou stínovou flotilu.

Ta označuje lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí. Tvoří ji převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává vedle otázek o porušování sankcí také obavy z ekologických následků v případě havárie. Británie a Evropská unie zařadily na sankční seznam stovky takových plavidel.

Během středeční noci se podle Brovdiho podařilo zničit i šest elektrických stanic. Od začátku tohoto měsíce jich Ukrajinci zlikvidovali už asi 50.

Ruské ministerstvo obrany ráno sdělilo, že za posledních 12 hodin sestřelilo 415 ukrajinských dronů. O žádných škodách ale neinformovalo.

Ukrajinci zasáhli drony rafinerii a továrnu na šáhedy 1300 kilometrů od hranice

Ukrajinská armáda udeřila také na dvě ropné rafinerie v Rusku, a to v Saratovské oblasti a v Tatarstánu. Saratovský gubernátor Roman Busargin tvrdí, že zahynul jeden člověk a že několik dalších utrpělo zranění. Ukrajinský generální štáb uvedl, že v Nižněkamsku v Tatarstánu drony zasáhly rafinerii TAIF-NK. Ukrajinské speciální síly následně sdělily, že v Nižněkamsku utrpěly zásahy dvě zařízení, a to TAIF-NK a TANEKO.

Rafinérský komplex TANEKO je jedním z největších podniků svého druhu v Rusku. Vyrábí širokou škálu maziv a pohonných hmot, jako je motorová nafta nebo letecké palivo. Podle speciálních sil v obou zařízeních vypukl požár. Na obě zařízení Ukrajina udeřila již dříve.

Busargin na telegramu napsal, že Ukrajinci poškodili civilní průmyslový komplex a že po útoku dronů jeden člověk zemřel.

Zesilující ukrajinský tlak na Krym vedl mimo jiné k přerušení zásobování tohoto regionu benzinem a naftou. To rovněž přispělo i k problémům s dodávkami elektrické energie vyhlášení výjimečného stavu.

Údery jsou součástí operace, kterou schválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jejím cílem je přivést Rusko k jednání a přimět ho ukončit válku.

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