Babišovo hnutí ANO zvítězilo v českých parlamentních volbách a prezident Petr Pavel ho v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády. Babiš o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy.
„Myslím, že na to dojde – a bude to stále viditelnější,“ řekl poradce maďarského premiéra Balázs Orbán bruselskému serveru na dotaz ohledně možnosti vzniku spojenectví, které by v Evropské radě působilo jako blok. Budapešť podle Politica doufá, že s Babišem a Ficem bude moci ladit pozice před setkáním lídrů unijních zemí.
„Během migrační krize to fungovalo velmi dobře,“ dodal Balázs Orbán s odkazem na takzvanou Visegrádskou skupinu (V4), kterou tvořilo kromě Česka, Slovenska a Maďarska také Polsko, svého času pod vedením národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).
|
Orbán přijel za papežem. Žádal ho o podporu svého „protiválečného úsilí“
Nová Visegrádská „trojka“?
Visegrádská čtyřka se ale rozpadla po ruské celoplošné invazi na Ukrajinu v roce 2022, po níž PiS prosazovala tvrdý postoj vůči Moskvě, zatímco Budapešť zaujala opačnou pozici, píše Politico. Na stranu bránícího se Kyjeva se postavila také česká vláda premiéra Petra Fialy a Ukrajinu podpořil i tehdejší slovenský kabinet Eduarda Hegera.
V roce 2023 se nicméně k moci vrátil premiér Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině i vojenskou pomoc Kyjevu. Viktor Orbán, který je považován za nejbližšího spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v EU, kritizuje protiruské sankce a odmítá, aby Budapešť vojensky podporovala Ukrajinu. Staví se také proti jejímu členství v EU.
|
Visegrádskou čtyřku záměrně zlikvidovali, tvrdí Fico. Viní velké hráče EU
Nová Visegrádská skupina by mohla mít tři namísto čtyř členů, píše Politico a připomíná, že podobně jako PiS je i současná proevropská polská vláda Donalda Tuska proukrajinská a je nepravděpodobné, že by nynější polský ministerský předseda vstoupil do jakékoliv aliance s Viktorem Orbánem. Server se domnívá, že pevné politické spojenectví mezi Maďarskem, Českem a Slovenskem je zřejmě zatím v nedohlednu, ale vznik aliance by mohl významně hatit snahy EU o finanční a vojenskou podporu Ukrajiny.
„Nic o tom nevím,“ tvrdí Babiš
Babiš, který byl českým premiérem už v letech 2017 až 2021, s Viktorem Orbánem mezitím loni založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu a Politico o něm už dříve napsalo, že je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině.
|
Babiš mluvil se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, naznačil návštěvu Ukrajiny
Předseda ANO dříve například uvedl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod NATO.
„Mediální bruselský monopol Politico lže o nás permanentně. Žádná taková iniciativa neexistuje a nic o tom nevím,“ podotkl v úterý Babiš.
Politico na závěr svého textu připomíná, že Viktor Orbán je u moci posledních 15 let, ale příští rok čekají Maďarsko parlamentní volby. A v současné době je podle průzkumů veřejného mínění v zemi populárnější strana Tisza opozičního lídra Pétera Magyara než Orbánovo uskupení Fidesz. V polovině října by podle zjištění Politica stranu Tisza podpořilo hlasováním ve volbách 45 procent Maďarů, zatímco Fidesz 41 procent obyvatel země.