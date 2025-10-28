Orbán prý plánuje protiukrajinský blok s Českem a Slovenskem. Babiš o tom neví

Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči Ukrajině. Napsal to v úterý server Politico s odvoláním na poradce maďarského premiéra. Šéf maďarské národně-konzervativní vlády Viktor Orbán podle něj doufá, že se v tomto ohledu spojí se slovenským premiérem Robertem Ficem a Andrejem Babišem. Ten o iniciativě prý neví.
Babišovo hnutí ANO zvítězilo v českých parlamentních volbách a prezident Petr Pavel ho v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády. Babiš o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy.

„Myslím, že na to dojde – a bude to stále viditelnější,“ řekl poradce maďarského premiéra Balázs Orbán bruselskému serveru na dotaz ohledně možnosti vzniku spojenectví, které by v Evropské radě působilo jako blok. Budapešť podle Politica doufá, že s Babišem a Ficem bude moci ladit pozice před setkáním lídrů unijních zemí.

„Během migrační krize to fungovalo velmi dobře,“ dodal Balázs Orbán s odkazem na takzvanou Visegrádskou skupinu (V4), kterou tvořilo kromě Česka, Slovenska a Maďarska také Polsko, svého času pod vedením národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).

Orbán přijel za papežem. Žádal ho o podporu svého „protiválečného úsilí“

Nová Visegrádská „trojka“?

Visegrádská čtyřka se ale rozpadla po ruské celoplošné invazi na Ukrajinu v roce 2022, po níž PiS prosazovala tvrdý postoj vůči Moskvě, zatímco Budapešť zaujala opačnou pozici, píše Politico. Na stranu bránícího se Kyjeva se postavila také česká vláda premiéra Petra Fialy a Ukrajinu podpořil i tehdejší slovenský kabinet Eduarda Hegera.

V roce 2023 se nicméně k moci vrátil premiér Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině i vojenskou pomoc Kyjevu. Viktor Orbán, který je považován za nejbližšího spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v EU, kritizuje protiruské sankce a odmítá, aby Budapešť vojensky podporovala Ukrajinu. Staví se také proti jejímu členství v EU.

Visegrádskou čtyřku záměrně zlikvidovali, tvrdí Fico. Viní velké hráče EU

Nová Visegrádská skupina by mohla mít tři namísto čtyř členů, píše Politico a připomíná, že podobně jako PiS je i současná proevropská polská vláda Donalda Tuska proukrajinská a je nepravděpodobné, že by nynější polský ministerský předseda vstoupil do jakékoliv aliance s Viktorem Orbánem. Server se domnívá, že pevné politické spojenectví mezi Maďarskem, Českem a Slovenskem je zřejmě zatím v nedohlednu, ale vznik aliance by mohl významně hatit snahy EU o finanční a vojenskou podporu Ukrajiny.

„Nic o tom nevím,“ tvrdí Babiš

Babiš, který byl českým premiérem už v letech 2017 až 2021, s Viktorem Orbánem mezitím loni založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu a Politico o něm už dříve napsalo, že je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině.

Babiš mluvil se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, naznačil návštěvu Ukrajiny

Předseda ANO dříve například uvedl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod NATO.

„Mediální bruselský monopol Politico lže o nás permanentně. Žádná taková iniciativa neexistuje a nic o tom nevím,“ podotkl v úterý Babiš.

Politico na závěr svého textu připomíná, že Viktor Orbán je u moci posledních 15 let, ale příští rok čekají Maďarsko parlamentní volby. A v současné době je podle průzkumů veřejného mínění v zemi populárnější strana Tisza opozičního lídra Pétera Magyara než Orbánovo uskupení Fidesz. V polovině října by podle zjištění Politica stranu Tisza podpořilo hlasováním ve volbách 45 procent Maďarů, zatímco Fidesz 41 procent obyvatel země.

