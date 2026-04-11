Je sobotní ráno na jihozápadním Slovensku. Vzduch je ještě svěží a já jdu do obchodu pro rohlíky, klobásu a papriku. Po cestě potkávám dva starší muže míjející se na kole. Zavolají na sebe, zasmějí se, zastaví se a řeknou si pár vět. Maďarsky. Pak každý jede dál svým směrem.
V obci sevřené dvěma řekami žijí necelé čtyři tisíce obyvatel. Sedmdesát procent zdejších tvoří maďarská komunita, která po podpisu Trianonské smlouvy v roce 1920 přešla ze statusu příslušníků vládnoucího národa do role menšiny.
Před čtyřmi lety volilo 261 tisíc zahraničních Maďarů (asi tři procenta všech hlasů), což Fideszu přineslo odhadem dva až tři mandáty navíc. Letos může v těsném souboji podpora ze zahraničí rozhodnout.