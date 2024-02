Za znásilnění nezletilých kastrace i doživotí. Madagaskar zametá s násilníky

Zákon už prošel tamějším parlamentem i senátem. Nyní jej musí ratifikovat Nejvyšší ústavní soud a podepsat madagaskarský prezident Andry Rajoelina. Změnu zákona navrhla jeho vláda.

Ministryně spravedlnosti Landy Mbolatiana Randriamanantenasoaová uvedla, že jde o nezbytný krok kvůli nárůstu případů znásilnění dětí. V roce 2023 bylo podle ní zaznamenáno 600 případů znásilnění nezletilé osoby a letos v lednu již 133.

„Madagaskar je suverénní země, která má právo upravovat své zákony s ohledem na okolnosti a v obecném zájmu lidu,“ uvedla ministryně „Současný trestní zákoník nestačí k tomu, aby omezil pachatele těchto trestných činů,“ dodala.

Chemická kastrace je použití léků, které blokují hormony a snižují sexuální touhu. Obecně je vratná tím, že se léky přestanou užívat.

Podle znění zákona bude u pachatelů znásilnění dítěte mladšího deseti let vždy vyslovena chirurgická kastrace. Případy znásilnění dětí ve věku od 10 do 13 let budou trestány chirurgickou nebo chemickou kastrací. Znásilnění nezletilých ve věku 14 až 17 let bude trestáno chemickou kastrací.

Pachatelům nyní kromě kastrace hrozí také přísnější tresty, a to až doživotí. „Chtěli jsme děti chránit mnohem více. Čím mladší dítě, tím větší trest,“ řekla ministryně spravedlnosti.

Několik států USA - včetně Kalifornie a Floridy - povolují chemickou kastraci u některých pachatelů sexuálních trestných činů. Chirurgická kastrace jako trest je mnohem vzácnější.

Nelidské a ponižující zacházení, bouří se ochránci práv

Nový zákon Madagaskaru kritizovala skupina na ochranu práv Amnesty International jako „nelidské a ponižující zacházení“, které není v souladu s ústavními zákony země. „Zákon by se měl spíše zaměřit na ochranu obětí,“ uvedl Nciko wa Nciko, poradce Amnesty pro Madagaskar.

„Na ostrově se řízení o stížnostech a soudní procesy nevedou anonymně. Kvůli neprůhlednosti a korupci panuje v madagaskarském systému trestního soudnictví nedůvěra. A represe vůči obětem znásilnění jsou časté. Zákon však proti těmto faktorům nebojuje,“ uvedl poradce.

Dodal, že chirurgická kastrace je problematickým trestním rozsudkem, pokud je někdo, kdo ji podstoupí, později v odvolacím řízení zproštěn obžaloby. Vyjádřil také pochybnosti o schopnostech lékařských orgánů zákroky provádět.

Na pozadí kritiky však někteří aktivisté na Madagaskaru se změnou zákona souhlasí, protože nic jiného zřejmě nefunguje. „Na Madagaskaru skutečně existuje kultura znásilnění,“ řekla Jessica Lolonirina Nivosehenová ze skupiny Women Break the Silence, která vede kampaně proti znásilnění a podporuje jeho oběti.

„Jsme v procesu normalizace některých případů sexuálního násilí a také minimalizujeme závažnost těchto případů. Nový zákon je pokrok, protože je to odstrašující trest. Mohl by zabránit potenciálním útočníkům v akci ... ale pouze v případě, že si jako občané budeme vědomi existence a významu tohoto nového trestu,“ dodala.