Pár se seznámil v přímořském letovisku Le Touquet, kde Auzièreová absolvovala u Lecomta lekci jízdy na elektrickém surfovacím prkně. Dvojice v neděli na Instagramu zveřejnila video ze společné cesty do Nizozemska. Lecomte video opatřil popiskem „48 hodin v Amsterdamu s madam“.
Déjà vu, píše britský deník The Times. Francouzský magazín Gala uvedl, že Auzièreová se v květnu rozešla s krajně pravicovým moderátorem Cyrilem Hanounou. Jejich vztah trval zhruba rok poté, co ji přizval ke spolupráci jako příležitostnou komentátorku.
Nový pár si podle Gala z pozornosti kvůli věkovému rozdílu nic nedělá. „Oba si uvědomují, že jejich vztah může vyvolat rozruch, stejně jako kdysi vztah Brigitte a Emmanuela Macronových. Ale je jim to jedno,“ napsal.
Magazín cituje přítelkyni Auzièreové, podle které si dvojice okamžitě padla do oka. Spojuje je prý láska k Le Touquet, cestování a dobrodružství. Lecomte navíc rozvíjí vlastní firmu na vybavení pro kitesurfing, takže mají společný také vztah k vodním sportům, uvedla.
Auzièreová má dvě děti ve věku 12 a 10 let z předchozího vztahu s pařížským gastroenterologem. S pozorností veřejnosti se setkávala už jako školačka. Její devětatřicetiletá matka se seznámila s patnáctiletým Macronem, když byl jejím žákem na katolické škole.
„Utvořilo to můj charakter a dalo mi to sílu. V každém případě jsem se nikdy nezastavovala nad tím, co si lidé mohou říkat, takže to můj život nezměnilo. Naučila jsem se žít nezávisle na tom,“ uvedla v minulosti.
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Že se Macronová narodila jako muž? Soud v Paříži rozdal tresty
Auzièreová se své matky veřejně zastává také kvůli konspiračním teoriím, které se kolem Macronových šíří na internetu. Jejich autoři mimo jiné tvrdí, že Brigitte Macronová se narodila jako muž.
Loni na podzim Auzièreová u pařížského soudu popsala, jak se útoky podepsaly na zdraví její matky. Soud následně potrestal osm mužů a dvě ženy za šikanu podmíněnými tresty a pokutami.