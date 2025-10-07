Sébastien Lecornu ji předal prezidentu Emmanuelu Macronovi pouhých 14 hodin poté, co stihl svůj vládní tým představit. Samotný Lecornu strávil ve funkci necelé čtyři týdny a stal se již pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky. „Je to zcela bezprecedentní událost v dějinách republiky,“ komentoval brzkou demisi respektovaný historik Christian Delporte.
Evropští sousedé teď hodně srovnávají roztřesenou Francii se sousední Itálií, třetí největší zemí eurozóny. Obě země si tak trochu vyměnily role.