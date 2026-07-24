Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Macron: Ve Francii budou proti požárům zasahovat vrtulníky z Česka a Slovenska

Autor:
  0:59aktualizováno  1:20

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Francii v boji s rozsáhlými požáry posílí vrtulníky z České republiky a Slovenska a také čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska, uvedl prezident Emmanuel Macron po aktivaci unijního mechanismu civilní ochrany.

Nejhorší situace ohledně požárů panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě Francie. Podle posledních údajů ze čtvrtečního večera požáry v Gironde zničily 4800 hektarů území a přinutily k evakuaci na 20.000 lidí. Zasahovalo tam na 800 hasičů. Další dva velké požáry jsou pak v departementech Les Landes na západě země a Var na jihu Francie. I tam bylo nutné evakuovat tisíce lidí.

Francie se rozhodla aktivovat mechanismus civilní obrany EU, díky které dostane od dalších členských zemí pomoc. "Můžeme počítat s rychlou posilou dvou chorvatských letadel Canadair, dvou portugalských letounů Air Tractor a také dvou těžkých českých a slovenských vrtulníků Black Hawk," uvedl Macron. Partnerům poděkoval za solidaritu, kterou Macron označil za "konkrétní, rychlou a operační".

Podle francouzských médií se očekává, že vrtulníky z ČR a Slovenska budou nasazeny právě v departementu Gironde. Konkrétní místa nasazení ale Macron nezmínil.

Dva české vrtulníky byly ve Francii nasazeny proti požárům již před několika týdny. Do ČR se vrátily v pondělí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Macron: Ve Francii budou proti požárům zasahovat vrtulníky z Česka a Slovenska

Ilustrační snímek

Francii v boji s rozsáhlými požáry posílí vrtulníky z České republiky a Slovenska a také čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska, uvedl prezident Emmanuel Macron po aktivaci unijního...

24. července 2026,  aktualizováno  1:20

Skoro čtvrt milionu lidí v Česku živí startupy. Jenže třetina míří do zahraničí

Premium
ilustrační snímek

Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu. Přestože se daří podmínky zlepšovat, ostatní...

24. července 2026

Evropa věci oddaluje, potřebujeme silný byznys. Havlíček o ČEZ i prezidentovi

Premium
Karel Havlíček

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje plány na zestátnění skupiny ČEZ, vyjmenovává možnosti dalšího zastropování cen pohonných hmot a...

24. července 2026

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

24. července 2026

Dohoda se Saúdy je facka, Amerika dělá naschvály, říkají Izraelci. Teď stojí stranou

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Izraeli Izraelci spekulují, proč zůstali stranou v nové eskalaci mezi Íránem a USA.

24. července 2026

Zemřel legendární animátor a grafik Vratislav Hlavatý. Bylo mu 91 let

Stěžejní momenty v tvorbě devadesátiletého malíře, grafika, vzduchoplavce a...

V 91 letech zemřel český malíř, grafik, vzduchoplavec a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Na sociální síti to oznámil český designér Maxim Velčovský. Hlavatý byl mezinárodně oceňovaný...

23. července 2026  22:37

Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí

Vrtulník nabírá vodu z řeky Alberche k hašení lesního požáru ve španělské obci...

Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady k okamžité evakuaci všech 3500 obyvatel obce ležící zhruba 60 kilometrů západně od hlavního města Madridu. Informovala o...

23. července 2026  22:27

Francie na dně evropské mírumilovnosti. Růst násilí a konfliktů ji srazil v žebříčku

ilustrační snímek

Francie se v novém žebříčku propadla na samotné dno regionálního hodnocení. Je nejméně mírumilovnou zemí západní a střední Evropy. Důvodem je například nárůst násilné trestné činnosti.

23. července 2026  21:36,  aktualizováno  21:54

Benátská s Impulsem začala ve velkém stylu. Richard Müller nasával sílu na dovolenou

Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)

Ve čtvrtek odstartoval v Liberci festival Benátská s Impulsem. Rádio Impuls každý den odpoledne vysílá přímo z festivalového studia. Prvními hosty byli Peter Nagy, Mirai Navrátil a nebo Richard...

23. července 2026  20:36

Vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Nehodu zachytila kamera

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil...

23. července 2026  14:01,  aktualizováno  20:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Írán se naučil, jak na Američany. Hegseth Trumpovi tají, že došly protirakety

Premium
Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022)

Írán svými smrtícími údery ukazuje, že dokázal udržet svůj vojenský potenciál a kapacity i přes americké ostřelování, a dokonce je rozvinout. Daří se mu také mást protivníkovu obranu a zasahovat...

23. července 2026

Vrtulník spadl z 50 metrů. Zemřela vojákyně, vyšetřuje i vojenská policie

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Při havárii armádního stroje Venom v Náměšti zemřela vojákyně a další čtyři vojáci jsou zranění. Tragédii vyšetřuje Vojenská policie i orgány ministerstva. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč...

23. července 2026  17:08,  aktualizováno  19:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.