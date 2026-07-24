V boji s požáry ve Francii pomohou vrtulníky z Česka a Slovenska

Nejhorší situace ohledně požárů panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě Francie. Podle posledních údajů ze čtvrtečního večera požáry v Gironde zničily 4800 hektarů území a přinutily k evakuaci na 20 000 lidí. Zasahovalo tam na 800 hasičů. Nové evakuace několika vesnic u mysu Ferret, který je oblíbenou turistickou destinací, nařídily úřady v pátek brzo ráno, píše agentura AFP. Další dva velké požáry jsou pak v departementech Les Landes na západě země a Var na jihu Francie. I tam bylo nutné evakuovat tisíce lidí.
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Francie se rozhodla aktivovat mechanismus civilní obrany EU, díky které dostane od dalších členských zemí pomoc. „Můžeme počítat s rychlou posilou dvou chorvatských letadel Canadair, dvou portugalských letounů Air Tractor a také dvou těžkých českých a slovenských vrtulníků Black Hawk,“ uvedl Macron. Partnerům poděkoval za solidaritu, kterou označil za „konkrétní, rychlou a operační“.
Podle francouzských médií se očekává, že vrtulníky z ČR a Slovenska budou nasazeny právě v departementu Gironde. Konkrétní místa nasazení ale Macron nezmínil.
Dva české vrtulníky byly ve Francii nasazeny proti požárům již před několika týdny. Do ČR se vrátily v pondělí.