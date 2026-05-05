Video, které se stalo hitem na sociálních sítích, na X v pondělí zveřejnila ředitelka stanice France Info Agnès Vahramianová.
Píseň La Bohème (1965) nostalgicky vzpomíná na bohémský život, chudobu a svobodu mladých umělců na pařížském vrchu Montmartre.
Nečekané představení přišlo podle účastníků v závěru večera, když jazzový pianista Vahagn Hajrapetjan Macrona od klavíru vyzval, aby se připojil. K šéfovi Elysejského paláce se krátce u klavíru přidal také arménský prezident Vahagn Chačaturjan, na bicí je doprovázel arménský premiér. V Jerevanu se 4. května uskutečnilo osmé zasedání Evropského politického společenství (EPC), Macron je tam zároveň na státní návštěvě.
Francouzský prezident podle France Info hovořil o jedinečném přátelství obou zemí a připomněl přijetí arménských uprchlíků v Marseille, když prchali před masakry Arménů spáchanými Osmanskou říší za první světové války, pomoc Francie při zemětřesení v Arménii v roce 1988 a vliv zpěváka Charlese Aznavoura v obou zemích.
Macron dnes podle France Info s arménským premiérem Pašinjanem podepíše dohodu o strategickém partnerství, jež povede k prohloubení hospodářské a obranné spolupráce. Obranná spolupráce již zahrnuje i leteckou oblast, včetně objednávky tří francouzských radarů a výcviku arménských vojáků zajišťovaného Francií, poznamenal server. Další smlouvy se podle Elysejského paláce budou týkat dopravy a zahrnují jak „potenciální vyhlídky pro Airbus“, tak zapojení Francie do výstavby tunelu v Arménii.