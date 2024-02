ANALÝZA: Půjdou evropští vojáci na Ukrajinu? Plán je možná rafinovanější

Emmanuel Macron: „Vyslání západních vojáků na Ukrajinu by se nemělo do budoucna vyloučit.“ | foto: Profimedia.cz

Takže Ficovi evropští vojáci vyslaní na Ukrajinu byli fake news a poplašnou zprávou jen pár hodin, než se o tom bouřlivě jednalo na konferenci v Paříži a francouzský prezident Emmanuel Macron je nevyloučil. Člověk se až baví: projednali jsme, co neexistuje a co jsme popírali. Tak si to rozšifrujme.