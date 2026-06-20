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ANALÝZA: Macron s Merzem narazili. Spor o Rusko rozdělil Evropskou unii

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Vyjednávat s Ruskem? V EU sílí hluboký rozkol. | foto: AP

Jiří Sládek
  10:00
Po dlouhých 16 letech se konalo vrcholné setkání unijních lídrů bez údajného „potížisty“ Viktora Orbána. Na dvoudenním bruselském summitu se přesto žádná jednota nekonala. Hluboký rozkol zažehla snaha portugalského šéfa Evropské rady Antónia Costy navázat komunikační linky s Putinovým Ruskem.

Proti se postavili především německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron. A je z toho velká kolize. Co se stalo? Šéf Costovy kanceláře Pedro Lourtie kontaktoval v posledních týdnech dvakrát vysoce postaveného moskevského prezidentského poradce.

Ve chvíli, kdy jsou Spojené státy zcela soustředěné na Blízký východ, se to zdálo jako dobrá cesta, jak najít východisko ze slepé uličky vleklého ukrajinského konfliktu. Tím spíše, že všechny předchozí americké pokusy o dohodnutí míru končily bezvýsledně.

Jde tady o to, kdo vlastně bude za celou sedmadvacítku v diplomacii mluvit.

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ANALÝZA: Macron s Merzem narazili. Spor o Rusko rozdělil Evropskou unii

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Vyjednávat s Ruskem? V EU sílí hluboký rozkol.

Po dlouhých 16 letech se konalo vrcholné setkání unijních lídrů bez údajného „potížisty“ Viktora Orbána. Na dvoudenním bruselském summitu se přesto žádná jednota nekonala. Hluboký rozkol zažehla...

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