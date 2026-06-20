ANALÝZA: Macron s Merzem narazili. Spor o Rusko rozdělil Evropskou unii

Proti se postavili především německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron. A je z toho velká kolize. Co se stalo? Šéf Costovy kanceláře Pedro Lourtie kontaktoval v posledních týdnech dvakrát vysoce postaveného moskevského prezidentského poradce.
Ve chvíli, kdy jsou Spojené státy zcela soustředěné na Blízký východ, se to zdálo jako dobrá cesta, jak najít východisko ze slepé uličky vleklého ukrajinského konfliktu. Tím spíše, že všechny předchozí americké pokusy o dohodnutí míru končily bezvýsledně.
Jde tady o to, kdo vlastně bude za celou sedmadvacítku v diplomacii mluvit.