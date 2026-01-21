Maverick, nebo snad kyborg? Macron v Davosu pobavil slunečními brýlemi

Francouzský prezident měl při svém projevu před světovými lídry na Světovém ekonomickém fóru nápadné modré letecké sluneční brýle.
Prezident sám to nijak nezdůvodnil. Francouzská média uvádějí, že si brýle vzal kvůli probíhajícímu očnímu onemocnění – zřejmě jde o takzvané subkonjunktivální krvácení neboli prasklou cévku v oku. Jde o bezbolestnou nemoc, která nezpůsobuje trvalé poškození oka, protože obvykle do dvou týdnů odezní, uvedla BBC.
Podle BBC sluneční brýle nejsou v takovém případě k ochraně zraku nutné, někdo se pro ně ale může rozhodnout, aby na sebe nepřitahoval pozornost nemocným okem.
Macron „zvolil tento styl z estetických důvodů, protože je veřejně známou osobou,“ řekl francouzské televizi RTL lékař Jimmy Mohamed.
Macron se objevil se zarudlým a nateklým okem už v polovině ledna na novoročním setkání s vojáky v Istres. Své zranění přirovnal k filmovému Rockymu a hitu „Eye of the Tiger“. „Prosím, omluvte nevzhledný vzhled mého oka,“ okomentoval svou zdravotní komplikaci.
Tehdy si ze sebe udělal legraci a nazval to „l’oeil du tigre“ neboli „oko tygra“, což odkazuje na píseň kapely Survivor z legendárního filmu Rocky III.
Vystoupení v brýlích v Davosu vyvolalo debatu na sociálních sítích, kde ho někteří uživatelé nazývají „kéké“, což je francouzský slangový výraz pro slovo frajer. Jiní žertují, že je kyborg nebo že napodobuje hollywoodského herce Toma Cruise ve filmu Top Gun, pro kterého je nošení pilotek módní záležitostí.
Macron ve svém úterním projevu varoval před posunem k autokracii a světu bez pravidel, v němž je mezinárodní právo pošlapáváno, i před imperiálními ambicemi šéfa Bílého domu.