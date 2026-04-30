Aby dosluhující prezident omezil manévrovací prostor pro případného nástupce z řad nacionalistů, začal obsazovat klíčové státní pozice svými spojenci. Jmenoval generála Fabiena Mandona novým šéfem armády a do čela Ústavní rady dosadil svého politického spojence Richarda Ferranda.
Guvernér centrální banky, François Villeroy de Galhau, navíc oznámil, že odstoupí s předstihem, což Macronovi umožní jmenovat jeho nástupce na dalších šest let.
Taková barikáda v institucích má své důvody, protože francouzský prezident má v rukou moc, která občas připomíná voleného monarchu. Například článek 16 ústavy hlavě státu umožňuje vyhlásit výjimečný stav s velmi širokými kompetencemi.