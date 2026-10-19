V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci.
V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie zadržela na 2400 lidí, okolo 1000 policistů utrpělo zranění. Nuňez čelil od opozičních politiků výzvám k rezignaci, protože podle nich úřady protesty naprosto nezvládly.
Macron podle dnešního prohlášení svého úřadu uvedl, že násilnostem předcházela „selhání v předvídání a zpravodajské činnosti“. Demisi však odmítl.
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„Aby skoncoval s jevy, jako jsou barikády a rabování, požádal rovněž ministra vnitra, aby co nejrychleji zavedl do praxe nové postupy složek vnitřní bezpečnosti pro boj proti násilníkům,“ uvedl prezidentův úřad.