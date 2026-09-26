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Bylo by to nezvyklé, ale uvidíme. Macron nevyloučil třetí prezidentský mandát

Autor: ,
  11:12
Emmanuel Macron (22. září 2026)

Emmanuel Macron (22. září 2026) | foto: Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu NATO v Ankaře (7. července...
Emmanuel Macron
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Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Uvedl to na nahrávce, kterou zveřejnil v pátek magazín Variety. O další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války.

Magazín Variety zveřejnil krátkou nahrávku ze začátku září, na které Macron odpovídá na otázku, zda uvažuje o třetím mandátu. „Nic nevylučuji. Je to docela nezvyklé se vrátit nazpět, ale uvidíme,“ uvedl současný francouzský prezident, kterému druhý mandát končí na jaře příštího roku.

Článek šest francouzské ústavy uvádí, že „nikdo nemůže zastávat více než dva navazující (prezidentské) mandáty“. Ústava tak výslovně nevylučuje možnost kandidovat na třetí či čtvrtý mandát po pauze. Na to poukázal i Macron ve svém vystoupení, když uvedl, že v květnu Francouzové zvolí jeho nástupce.

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Macron je nejmladším francouzským prezidentem za sedm desetiletí. Až v Elysejském paláci v květnu skončí, bude mu 49 let. Před kandidaturou na prezidenta Macron působil ve finančním sektoru a byl ministrem.

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