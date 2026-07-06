Macron v Damašku podpořil „novou Sýrii“. Chce svobodný a pluralitní stát

Prezidenta na letišti přivítal ministr zahraničí Asaad Šíbání.
V úterý Macron odcestuje do Ankary na summit NATO, na němž se podle agentury AP očekává i účast syrského prozatímního prezidenta Ahmada Šary.
Po uvítací schůzce se Šíbáním povečeřel Macron a Šara v jedné z restaurací v historickém centru Damašku a poté se oba vydali do Umajjovské mešity. V areálu mešity navštívili také mauzoleum, kde je podle muslimských a křesťanských tradic uložena sťatá hlava Jana Křtitele, jehož muslimové ctí jako proroka jménem Jahjá.
|
Velký návrat? Německo počítá s odchodem 80 procent Syřanů, Šara láká uprchlíky zpět
„Přijel jsem vyjádřit závazek Francie vůči syrskému lidu. Za suverénní Sýrii, sjednocenou ve své rozmanitosti a žijící v míru se svými sousedy,“ napsal Macron na síti X. Francie stejně jako další západní země mimo jiné zdůrazňuje potřebu ochrany práv žen a menšin a demokratizaci „nové Sýrie“.
Agentura AP připomíná, že Paříž podporovala nové syrské vedení i v době, kdy jiné západní státy byly vůči islamistickým povstalcům, kteří svrhli režim Bašára Asada, stále velmi skeptičtí. Macron se s novým prezidentem Šarou setkal v Paříži již loni v květnu.
|
Historický posun k demokracii se v Sýrii nekonal. Hledá se recept na důvěru
Posledním francouzským prezidentem, který Sýrii navštívil, byl v roce 2009 Nicolas Sarkozy. Francie přerušila diplomatické vztahy s Damaškem po krvavém zásahu Asadova režimu proti občanským demonstracím a následnému povstání v roce 2011.
Letos v lednu Damašek navštívili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa, v dubnu pak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.