Macron uhranul v projevu francouzské vojáky svým „tygřím“ okem

Macron o svém očním onemocnění mluvil na vojenské základně v Istres na jihu země. Při venkovní inspekci ozbrojených sil nosil sluneční brýle.
„Přišel jsem vám popřát vše nejlepší do nového roku a omlouvám se za nepěkný vzhled mého oka. Je to jen něco zcela neškodného. Berte to prostě jako neúmyslnou narážku na oko tygra. Pro ty, kteří tuto narážku pochopí, to je znamení odhodlání,“ citoval prezidentova slova web Le Figaro.
Podle Reuters tím zjevně narážel na hit Eye of the Tiger (Oko tygra) americké rockové skupiny Survivor. Ten zazněl ve filmu Rocky III z roku 1982, třetím pokračování známé série o boxeru Rockym Balboovi.
Macron ve svém projevu mluvil o klíčových výzvách pro armádu v tomto roce, a to od zrychleného zbrojení Francie a pokračující podpory Ruskem napadené Ukrajiny až po rozhodnutí vyslat vojáky na Grónsko na podporu Dánska. Největší ostrov světa, který je součástí Dánského království, chce pod americkou správu převzít prezident Donald Trump.