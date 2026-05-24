Nenechte Bělorusko zatáhnout do války, naléhal Macron na Lukašenka

Autor: ,
  17:25
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v neděli hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o problémech v regionu a vztazích Běloruska s Evropskou unií a Francií zvláště. Macron podle nejmenovaného zdroje z prezidentova okolí Lukašenka vyzval, aby nedovolil zatáhnout svou zemi do války na Ukrajině, uvedla agentura AFP.
Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit 2026“ v Taifa Hall na Univerzitě v Nairobi. (11. května 2026) | foto: AP

Prezident Macron „vyzval také Alexandra Lukašenka, aby podnikl nezbytné kroky ke zlepšení vztahů mezi Běloruskem a Evropou“, dodal zdroj. Elysejský palác se k telefonátu bezprostředně nevyjádřil.

Macron zavolal Lukašenkovi po rozsáhlém ruském útoku na Kyjev, který francouzský prezident odsoudil, napsal opoziční server Zerkalo. Server připomněl, že předchozí rozhovor Lukašenka a Macrona se uskutečnil 26. února 2022, tedy jen několik dnů poté, co Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině.

Obavy o trasy NATO. Lukašenko se chystá na válku, Ukrajina hlásí přesuny u hranic

Macron se tehdy podle francouzské verze snažil Minsk přimět, aby usiloval o odchod ruských vojsk z Běloruska, odmítl roli faktického účastníka ruské války a nepřipustil rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku. Minsk uvedl, že obě strany posoudily konflikt, vztahy Běloruska s Ruskem a budoucnost Evropy. Lukašenko tehdy odmítl jako falešné zprávy o možném rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku, dodalo Zerkalo.

Minsk a Moskva v květnu 2023 podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku, první hlavice tam Rusko dopravilo téhož roku. Tento týden ruští a běloruští vojáci při společném cvičení, do kterého se zapojily i ruské strategické síly, nacvičovali použití jaderných zbraní.

Bělorusko jako Putinova další karta. Scénáře jsou ale pro Lukašenka smrtící

Lukašenko, který je vnímán jako nejbližší spojenec Moskvy, na začátku války proti Ukrajině poskytl Rusku běloruské území pro útok na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také startovaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na počínání Minsku uvalil na Bělorusko sankce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době opakovaně varoval před hrozbou, že Rusko podnikne novou ofenzivu proti Ukrajině z běloruského území, a také poukazoval na snahu Moskvy zapojit Bělorusko do války, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině. Nařídil také posílit obranu na severu země.

