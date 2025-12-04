Macron v Číně domlouvá mír pro Ukrajinu. Chce využít vazeb Pekingu na Rusko

Čínský prezident v doprovodu manželky Pcheng Li-jüan přijal Macrona s chotí Brigitte v monumentálních kulisách Velké síně lidu na pekingském náměstí Tchien-an-men, kde se pořádají sjezdy čínské komunistické strany. Oba lídři si vyslechli státní hymny a prohlédli čestnou stráž, poté je přivítala skupina dětí, píše AFP.
Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko
Macron při následném bilaterálním jednání obou delegací označil schopnost spolupracovat s Čínou za rozhodující pro ukončení ruské války proti Ukrajině. „Musíme pokračovat v úsilí o mír a stabilitu ve světě, na Ukrajině a v různých regionech světa, které jsou postiženy válkou. Naše schopnost spolupracovat je rozhodující,“ prohlásil podle AFP francouzský prezident a vyzval k překonání neshod, neboť obě země mají podle něj mnoho společných cílů.
Čínský prezident při jednání řekl, že Čína hodlá spolupracovat s Francií na „posílení stability strategického partnerství“ mezi oběma zeměmi.
Francouzského prezidenta na jeho cestě doprovází 35 vrcholných manažerů velkých koncernů, včetně Airbusu, EDF, BNP Paribas či Danone, i menších podniků z četných odvětví a Macron by měl být přítomen podpisu řady smluv, píše AFP.
Macron je už na čtvrté státní návštěvě Číny od svého nástupu do úřadu v roce 2017; Si navštívil loni v květnu Paříž. Elysejský palác prezentuje společně strávený čas obou lídrů při současné Macronově cestě jako znamení významu vztahů obou zemí, podotkla AFP.
Další čínští občané na Ukrajině nebojují, odmítá Peking tvrzení Zelenského
Si bude v pátek doprovázet Macrona také na jeho cestě do města Čcheng-tu v provincii S’-čchuan. Podle Reuters jde o velkorysé gesto, neboť čínský vůdce se málokdy přidává k zahraničním hostům mimo hlavní město. Nepředpokládá se však, že by Si podepsal dlouho očekávanou objednávku letounů Airbus či poskytl Paříži úlevu od cel na dovoz brandy z Evropské unie, z nějž 99 procent pochází z Francie, poznamenal Reuters.