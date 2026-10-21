„Je to kampaň.“ Macron se ohradil proti kritice Francie ze strany světových lídrů

Macron během návštěvy Kataru odsoudil „nepřijatelné a dokonce hloupé komentáře mnohých lidí, včetně zahraničních lídrů“, ve kterých vycházeli z nepravdivých videí vytvořených umělou inteligencí. „Jsou tu lidé, kteří vedou kampaň na úkor Francie - lídři, kteří jsou v režimu kampaně, ať už jsou v tomto regionu nebo na druhé straně Atlantiku,“ uvedl francouzský prezident.
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V ulicích některých francouzských měst se v sobotu odehrávalo dlouho nevídané násilí, kdy výtržníci ničili veřejnou infrastrukturu, pobočky bank a nadnárodních firem nebo rabovali obchody. Podle francouzské vlády za víkendovými střety stály skupiny patřící ke krajní a extrémní levici. Opozice kabinet kritizuje za to, že nedokázal střetům zamezit.
Americký prezident Trump v souvislosti s násilnostmi uvedl, že Francii „rozbila imigrace lidí ze zcela odlišného světa, lidí s nenávistí v srdci“. Vyzval k uzavření hranic. Izraelský premiér Netanjahu v úterý podle serveru The Times of Israel řekl, že Francii zachvátila „invaze extrémistického islámu“.
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Spojené státy čekají začátkem listopadu volby do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Trumpovi hrozí, že jeho Republikánská strana ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů a možná také v Senátu, což by mu ztížilo vládnutí. V Izraeli se parlamentní volby konají příští týden. Netanjahu v Izraeli čelí kritice za údajnou korupci i za to, že jeho vláda nedokázala předejít teroristickému útoku ze 7. října 2023.
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17. října 2026