Politický orloj u Macrona. Při hledání nového premiéra jednal i se Sarkozym

Elysejský palác navštívili v pondělí Macronovi předchůdci Nicolas Sarkozy a François Hollande a také dva muži, o který se spekulovalo jako o možných premiérech, tedy socialistický exšéf vlády Bernard Cazeneuve a představitel Republikánů Xavier Bertrand. Macron však zvažuje i třetí jméno: šéfa poradního orgánu CESE Thierryho Beaudeta.

Francouzské předčasné parlamentní volby po druhém kole na začátku července skončily patem. Volby vyhrála levicová koalice Nová lidová fronta, ale aliance nemá v parlamentu většinu. Macron navíc odmítl jmenovat její kandidátku na premiérku Lucii Castetsovou. Většinu ale nezískali ani druzí Macronovi centristé ani třetí krajně pravicové Národní sdružení kolem Marine Le Penové.

Francouzští politici se snaží najít osobnost, která by proti sobě nepopudila většinu poslanců a mohla by tak vést novou vládu. Jedním z možných jmen je podle agentury AFP jedenašedesátiletý Cazeneuve, který stál v čele vlády šest měsíců na přelomu let 2016 a 2017, ke konci Hollandeova mandátu.

„Cazeneuve o tuto funkci nežádá, ale pokud by ji přijal, bylo by to ze smyslu pro povinnost a aby zemi ušetřil dalších obtíží,“ sdělili AFP politikovi spolupracovníci. Dalším často skloňovaným jménem je exministr zdravotnictví a práce Bertrand z pravicových Republikánů.

Dva měsíce bez nového premiéra

Podle francouzského tisku však Macron začal uvažovat také o jméně šéfa orgánu CESE, který poskytuje poradní stanoviska vládě a parlamentu. Beaudet má méně vyhraněnou politickou minulost než Cazeneuve a Bertrand. Podle deníku má šéf CESE blízko k levici, žádnou vládní funkci ale v minulosti nezastával. Dlouhodobě však působil jako manažer v odvětvových zdravotních pojišťovnách. Jako šéf CESE se pak vyjadřoval pro zachování sociálního dialogu.

Na konzultace do Elysejského paláce přišli také předseda strany MoDem François Bayrou, který patří k nejvýraznějším francouzským politikům, šéf Senátu Gérard Larcher a premiér v demisi Gabriel Attal. Macron odstartoval konzultace s osobnostmi politického života a představiteli stran v druhé polovině srpna. Skoro dva měsíce po parlamentních volbách však není stále jasné, kdo bude vést vládu. Není jasné ani to, kdy by Macron svou volbu mohl ohlásit.

Vedle tlaku na jmenování nové vlády Macrona k rozhodnutí tlačí i blížící se nutnost schválit rozpočet na příští rok. Nová vláda by ho měla poslancům předložit do 1. října, připomíná AFP.