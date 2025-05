Kokain? Gay romance se Zelenským? Rusové pitvají Macronův výlet do Kyjeva

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Jedno vřelé chlapské objetí a v Rusku z toho hned mají druhé Vánoce. O srdečném vztahu Emmanuela Macrona s Volodymyrem Zelenským obšírně referovala mnohá ruská média, která v titulcích zdůrazňovala, že francouzský prezident ukrajinského lídra políbil na tvář a na krk.

Pro kremelské komentátory je to důkaz homosexuální romance mezi oběma státníky, přičemž Macron v ní údajně hraje dominantní roli. „Evidentně to přesahuje všechny normy. Pokud toto dělají veřejně – co se asi děje v soukromí?“ ptá se na svém telegramovém účtu komentátor Sergej Markov, jenž je napojený na vládnoucí státostranu Jednotné Rusko.

Markov operuje se starým drbem, že Macron je gay, který neprošel coming outem. Dovozuje, že Ukrajina francouzskou vojenskou podporu (houfnice Caesar, kolové tanky AMX-10 RC či střely SCALP) získala díky tomu, že Zelenskyj se s Macronem vyspal. „Anebo – což je pravděpodobnější – s ním má romantický vztah, který Macron vnímá jako příslib sexu ze Zelenského strany,“ myslí si Markov.

Nejen na ruských webech se rozšířily také záběry z cesty Emmanuela Macrona, Keira Starmera a Friedricha Merze do Kyjeva. Na videu pořízeném ve vlaku z Polska je vidět, jak šéf Elysejského paláce rychle sáhne po malém bílém předmětu na stole a schová ho z dohledu kamer.

Ihned se objevily spekulace, že jde o sáček s kokainem nebo léky na blíže nejmenovanou chorobu. Elysejský palác v reakci uvedl, že šlo o zmuchlaný papírový kapesníček. Šířící se zvěsti jsou podle něj projevem ruské nelibosti nad výsledkem jednání čtyř hlavních představitelů Koalice ochotných v Kyjevě.

„Když se evropská jednota někomu nehodí do krámu, dezinformace zajdou tak daleko, že z obyčejného kapesníku udělá drogy. Takové fake news šíří nepřátelé Francie jak za hranicemi, tak u nás doma. Vůči manipulaci musíme zůstat pozorní,“ uvedla kancelář francouzského prezidenta.

Zelenskyj, Macron, Merz, Starmer a polský premiér Donald Tusk během společného setkání v Kyjevě vyzvali Moskvu k bezpodmínečnému 30dennímu příměří, platit mělo začít 12. května. V případě, že by Moskva návrh odmítla, plánují Evropa i Spojené státy uvalit na Rusko rozsáhlé sankce. Vladimir Putin na ultimátum reagoval nabídkou na přímá mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Istanbulu.