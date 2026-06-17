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Ukrajina postupuje, klade odpor, Rusko ustupuje, řekl Macron o válce

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  19:25
Rovnováha sil ve válce na Ukrajině se přesunula ve prospěch Kyjeva. Na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. „Ukrajina postupuje, klade odpor, Rusko ustupuje,“ sdělil prezident. Jednání G7 označil za úspěšné.

Válka na Ukrajině

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Americký prezident Donald Trump se ve středu v rámci summitu znovu setkal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Schůzku označil za dobrou.

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří na závěr summitu G7 ve francouzském městě Évian-les-Bains. (17. června 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří na závěr summitu G7 ve francouzském městě Évian-les-Bains. (17. června 2026)
Donald Trump hovoří na summitu G7 ve francouzském městě Évian-les-Bains. (17. června)
Italská premiérka Giorgia Meloniová se účastní pracovního zasedání s lídry G7. (17. června 2026)
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Odmítl ale říct, zda za válku nese větší odpovědnost ruský prezident Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska vpadla na Ukrajinu.

„Takhle, nechci to komentovat, protože se snažím to urovnat. A tohle mi to neusnadňuje,“ komentoval Trump. Den před tím, po úterní schůzce, řekl, že učiní vše, co je v jeho silách, aby dosáhl míru mezi Ukrajinou a Ruskem.

V závěru třídenního summitu nicméně prohlásil, že „ má Rusko větší ztráty, protože to ono útočí“.

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Trump ve středu také hovořil o americké výjimce, díky které mohou třetí země nakupovat sankcionovanou ruskou ropu dopravovanou po moři. Tu stávající, kterou USA prodloužily 18. května o 30 dní a která v noci na středu vypršela, ministerstvo financí USA zatím neprodloužilo.

Spojené státy však neuvedly, zda to znamená obnovu sankcí. Trump řekl, že situaci USA sledují a uvidí, jak hluboko cena ropy klesne. K výjimce v úterý potkl, že Spojené státy budou brzy v pozici, kdy ji nechají vypršet. Podrobnosti ale neuvedl.

Trump se také zmínil k možnosti, že by se americké rakety mohly vyrábět v Evropě. „Podíváme se na to,“ řekl.

Evropa a USA dosáhly dohody

Atmosféra na summitu G7 byla dobrá, tvrdila italská premiérka Giorgia Meloniová. Evropané podle ní dosáhli s Trumpem určité dohody k Ukrajině, ale že toto ujednání není možné brát jako samozřejmé. Podrobnosti ale neuvedla.

Meloniová rovněž hovořila o možnosti, aby Evropa jmenovala pro případná jednání s Ruskem jednoho zmocněnce. Italská premiérka vyzvala, aby Evropská unie takovou funkci zřídila. Zároveň ale varovala, aby tento mandát nezastával nikdo z velkých unijních států.

„Bylo by velmi těžké navrhnout někoho z největších evropských zemí,“ řekla. Doporučila, aby se unie v hledání zmocněnce zaměřila na středně velké země.

Čelní představitelé zemí G7 se na summitu shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se brání ruské vojenské agresi.

Trump v minulosti Evropany kritizoval, že pro zastavení rusko-ukrajinské války neučinili vše.

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Evropa v posledních týdnech hledá prostředníka, který by mohl s Ruskem ve jménu EU jednat. Moskva tvrdí, že EU není na zprostředkovatelskou misi připravena.

Ruský prezident Putin nicméně navrhl někdejšího německého kancléře Gerharda Schrödera. Jeho pověst je ale kvůli úzkým vazbám na Rusko kontroverzní.

Ve hře je i možnost, že by zmocněnec nepocházel z unijních zemí. V této souvislosti se objevila jména norského ministra zahraničí Espena Bartha Eideho či indického ministra zahraničí Subrahmanjama Džajšankara.

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