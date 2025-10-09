Vrchní účetní nebo politický veterán? Macron hledá nového premiéra pro Francii

Autor: ,
  19:32
Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá nástupce odcházejícího premiéra Sébastiena Lecornua, média v této souvislosti nejčastěji zmiňují někdejšího socialistického předsedu vlády Bernarda Cazeneuvea, šéfa účetního dvora Pierra Moscoviciho a politického centristického veterána Jeana-Louise Borlooa.
Emmanuel Macron (18. července 2025)

Emmanuel Macron (18. července 2025) | foto: Reuters

Bernard Cazeneuve (14. února 2024)
Francouzský premiér Sébastien Lecornu po 27 dnech v úřadu rezignoval. (6. října...
Bernard Cazeneuve během mítinku v Pontault-Combault (1. září 2023)
Francouzský premiér Sébastien Lecornu po 27 dnech v úřadu rezignoval. (6. října...
14 fotografií

Jasno by o novém premiérovi, šestém za poslední dva roky, mělo být do pátečního večera. Elysejský palác totiž ve středu večer sdělil, že Macron nového ministerského předsedu jmenuje do 48 hodin.

Zatímco Macron hledá nového šéfa vlády, lídr krajně pravicového Národního sdružení (RN) Jordan Bardella zopakoval požadavek na vypsání nových parlamentních voleb. Manuel Bompard, který vede krajně levicové hnutí Nepodrobená Francie, zase trvá na Macronově rezignaci. Veřejnost pak podle Reuters volá po stabilitě.

„Mít premiéra, který ve funkci vydrží, to by byl podle mě dobrý začátek,“ řekla agentuře Reuters v pařížských ulicích Mathilde Marcelová.

Macronův volný pád podráží celou Evropu. V Bruselu se mu už pomalu píše epitaf

Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci poté, co v neděli představil novou vládu. Její složení se ale oproti té předchozí změnilo pouze minimálně.

Lecornu, kterého Macron v pondělí pověřil, aby mezi zástupci politických stran zjistil, zda je možné současnou krizi vyřešit, prezidentovi ve středu sdělil, že i když je parlament politicky značně rozdělený, stále je v něm většina proti rozpuštění zákonodárného sboru a vypsání nových voleb.

Končící premiér rovněž prezidentovi řekl, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Lecornu hlavně státu dále sdělil, že nový premiér nesmí být spojován s prezidentovým politickým hnutím.

Analytici se nicméně shodují, že Lecornuův nástupce bude ve značně těžké pozici. V parlamentu musí prosadit rozpočet s úsporami. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem i sporná důchodová reforma. Lecornu varoval, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur (73 miliard Kč).

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Bývalá náměstkyně Kratochvílová jde po pár dnech z vězení na svobodu

Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je skutečnost, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního...

9. října 2025  14:12,  aktualizováno  19:38

Vrchní účetní nebo politický veterán? Macron hledá nového premiéra pro Francii

Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá nástupce odcházejícího premiéra Sébastiena Lecornua, média v této souvislosti nejčastěji zmiňují někdejšího socialistického předsedu vlády Bernarda...

9. října 2025  19:32

Trump oznámil dohodu o válce v Gaze. Hamás propustí rukojmí v pondělí či úterý

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu. Hamás předá všechna rukojmí a izraelská armáda se stáhne na dojednané pozice, dodal Trump. Podle...

9. října 2025  1:19,  aktualizováno  19:01

„Je to nedovzdělaný hlupák.“ Česká diplomacie se chystá na ministra Turka

Premium

Bude to Filip Turek, nebo Adam Vojtěch? Nebo dokonce Jan Zahradil? Zatímco vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš narychlo piluje složení vlády, v útrobách ministerstva zahraničních věcí roste...

9. října 2025

V sexy latexové podprsence a kalhotkách. TikTokerka Rae měla odvážný koncert

Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí...

9. října 2025  18:59

Rozpočet, EET i Česká televize. V čem se budoucí koalice programově rozchází

Premium

Personální obsazení budoucí vládní koalice Andreje Babiše (ANO) s SPD a Motoristy se finalizuje. V rozdělení resortů by chtěl mít šéf ANO jasno už během pátku. Co však teprve začíná, je jednání o...

9. října 2025  18:44

Karlínská kasárna dostala potřebné povolení. Mohou využívat i přilehlé budovy

Provozovatelé společenského a kulturního centra Kasárna Karlín získali od Stavebního úřadu Prahy 8 dodatečné stavební povolení na menší přilehlé budovy na nádvoří. Spolek Pražské centrum je dříve...

9. října 2025  18:36

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

9. října 2025  18:24

Macinka končí v Institutu Václava Klause, s exprezidentem pracoval 17 let

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka ve středu skončil na pozici tiskového mluvčího Institutu Václava Klause. Ve funkci jej nahradí Michaela Žalská. Macinka se role mluvčího vzdal poté, co byl zvolen...

9. října 2025  17:55

Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

Premiéra původního muzikálu Winton v Městském divadle Brno o zachránci 669 židovských dětí před holokaustem bude příští sobotu a neděli ozdobena mimořádnými akcemi a setkáními pod hlavičkou...

9. října 2025  17:15

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

„Fakt to nikdo nechce.“ Lidovci vylučují, že by šli do vlády s ANO, odmítá to i Babiš

Členové KDU-ČSL důrazně odmítají možnost, že by se po volbách nakonec přece jen domluvili s hnutím ANO Andreje Babiše a vstoupili s ním do vlády místo SPD nebo Motoristů. Reagují tak na šířící se...

9. října 2025  16:57,  aktualizováno  17:12

Trapas s Obamou, laureáti s krví na rukou. Největší kontroverze Nobelovek míru

Dostane americký prezident Donald Trump Nobelovu cenu míru, jak by si přál? Pokud ano, zařadí se mezi kontroverznější laureáty prestižního ocenění. Zdaleka však na tomto seznamu nebude jediným...

9. října 2025  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.