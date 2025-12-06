Macrona zjevně rozladilo, jak musí vytrvale bránit svou 72letou manželku před útoky influencerů, kteří jí předhazují její údajně nevelkou fyzickou krásu, či spekulace, že je to vlastně muž.
K tomu se možná přidal pocit, že by bylo záhodno trochu zkrotit nepohodlné názorové oponenty.
Tak vyrazil do protiofenzivy. Chce bojovat proti falešným algoritmům a neověřeným spekulacím všeho druhu. Navrhuje zavedení certifikátů, které by potvrzovaly „serióznost“ daného mediálního titulu.
Někteří pravicoví politici dokonce mají za to, že tyto plány přibližují Francii „totalitarismu“ více než cokoli jiného od druhé světové války.