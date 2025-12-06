Orwellovská cenzura, kritizují Macrona. Plánuje certifikovat „věrohodnost“ médií

S první dámou. Macrona (na snímku s manželkou Brigitte) pobouřily neprůkazné zprávy, podle kterých je jeho žena vlastně muž.

Jiří Sládek
Ministerstvo pravdy je fiktivní instituce v dystopickém románu 1984 George Orwella, které omezuje pravdivé informace, přepisuje dokumenty a falšuje minulost. Kritici francouzského prezidenta Emmanuel Macrona mu v nadsázce předhazují, že jeho plány na „certifikaci“ médií míří obdobným směrem. Prezidentův záměr je označit „věrohodné“ zpravodajské listy a weby, z těch ostatních tak ale vlastně udělá „šiřitele dezinformací“.

Macrona zjevně rozladilo, jak musí vytrvale bránit svou 72letou manželku před útoky influencerů, kteří jí předhazují její údajně nevelkou fyzickou krásu, či spekulace, že je to vlastně muž.

K tomu se možná přidal pocit, že by bylo záhodno trochu zkrotit nepohodlné názorové oponenty.

Tak vyrazil do protiofenzivy. Chce bojovat proti falešným algoritmům a neověřeným spekulacím všeho druhu. Navrhuje zavedení certifikátů, které by potvrzovaly „serióznost“ daného mediálního titulu.

Někteří pravicoví politici dokonce mají za to, že tyto plány přibližují Francii „totalitarismu“ více než cokoli jiného od druhé světové války.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

