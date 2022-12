Ve Francii kvůli fotbalu hlídkují tisíce policistů, Macron vyzval k respektu

„Pojďme všichni podpořit Les Bleus (francouzský národní tým) v boji o vítězství! Nezapomeňme ale, že sport nás spojuje především v úctě a přátelství mezi našimi národy,“ napsal Macron.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Tous derrière les Bleus pour la victoire !

Sans jamais oublier que le sport nous rassemble avant tout dans le respect et l'amitié entre nos deux nations.

Francie již dříve oznámila, že večer vyšle do ulic 10 000 policistů, kteří budou mít za úkol zajistit pořádek během oslav po semifinálovém zápase fotbalového mistrovství světa v Kataru. V centru Paříže jich bude 2 200.

Podle francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina vláda k situaci přistupovat stejně jako v případě rizika teroristického ohrožení. Francouzská média s odvoláním na policejní zdroje uvedly, že během dne probíhaly kontroly sklepů, střešních a půdních prostor a odpadových místností, zda v nich nejsou připraveny minomety, petardy a další pyrotechnika.

Policie varovala, že k oslavám by se mohly přidat „delikventi, kteří využijí situace“, uvedla stanice BFM TV. Podle policejních zpráv se na sociálních sítích objevily i výzvy k vybavení se rukavicemi, kuklami a petardami.



Pokud by Maroko vyhrálo mistrovství světa, stalo by se tak tak první africkou zemí, které se to v historii podařilo. Pro Maroko je zápas důležitý i z toho důvodu, že Maroko bylo do roku 1956 francouzskou kolonií.

Některé arabská a africká média vnímají utkání jako svého druhu vyrovnání se s kolonialismem. Maroko na šampionátu už porazilo některé bývalé koloniální mocnosti: Portugalsko, Španělsko či Belgii.