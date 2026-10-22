Chce nás svrhnout ultralevice, řekl Macron. Francie zakáže „nelegitimní“ protesty

Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle Macrona nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.
Připravujeme další podrobnosti...
Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle Macrona nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.
Připravujeme další podrobnosti...
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...
Čínské společnosti představují stále větší výzvu pro zavedené západní značky v různých produktových kategoriích. Nabízejí totiž vysoce kvalitní a cenově dostupné alternativy, které si získávají...
Poslanci znovu jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. „Takto to nechtěli ani vaši voliči,“ řekl v rozpravě místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník. Ke...
Jihočeský kraj podpoří letošní připomínku událostí 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě. Rada kraje schválila na svém jednání finanční dar ve výši 300 tisíc korun spolku Díky, že můžem, který...
Za sobotními nepokoji stály rozvratné ultralevicové skupiny, které plánovaly svrhnout republiku. Po schůzce zástupců vlády a tajných služeb to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie...
Pracoval jako telefonní operátor, ale dal výpověď, aby se mohl nechat zavřít do ruské šatlavy. Michala Plamínka 13 dní drželi v moskevském vězení kvůli protestu, který uspořádal v září na Rudém...
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení získal Mezinárodní trestní soud (ICC) a jeho představitelé. Ve čtvrtek to oznámila Roberta Metsolaová, předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje....
Americký prezident Donald Trump na mítinku v Jižní Karolíně prohlásil, že zavolal šéfovi firmy Google Sundaru Pichaiovi a požádal ho, aby v Google Maps přejmenovali Atlantský nebo Tichý oceán na...
Policie hledá ženu, která se mohla stát obětí možného sexuálního útoku v Orlové na Karvinsku. Zároveň žádá o pomoc případné svědky události, která se podle kriminalistů stala v pondělí kolem 23:00 u...
V Praze je nejspíše jasno o složení koalice, která bude na další čtyři roky vládnout. Jistá je spolupráce STAN a SPOLU, přidat se může ještě třetí partner. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka se...
Opozici pobouřilo chování poslance SPD Miroslava Ševčíka vůči šéfce poslaneckého klubu STAN Michaele Šebelové. Požadovala proto, aby Sněmovna situaci projednala přednostně, ještě před pokračováním...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Česko porušuje právo Evropské unie, protože umožňuje výslech podezřelých bez přítomnosti obhájce v případě, že se advokát nedostaví do 48 hodin od zadržení. Ve čtvrtek o tom rozhodl Soudní dvůr EU,...
V Praze 1 se na koalici domluvili TOP 09, ODS, ANO, STAN s lidovci a Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka. Ve středu večer podepsali koaliční smlouvu.