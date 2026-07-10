Macron, který navštívil Sýrii jako první hlava západoevropského státu od pádu diktátorského režimu Bašára Asada, během tiskové konference po boku svého syrského protějšku Ahmada Šary hovořil o bilaterálním partnerství mezi oběma zeměmi.
Součástí nových vztahů by mělo podle něj být i znovuotevření frankofonních křesťanských škol v Sýrii.
„Rád bych také zdůraznil význam frankofonních křesťanských škol, které bývalý Asadův režim uzavřel. Spolupracujeme a jsme připraveni spolupracovat s organizací L’?uvre d’Orient na tom, aby se co nejvíce z těchto škol znovu otevřelo, a to co nejrychleji,“ řekl Macron.
Jeho vyjádření na sociálních sítích vyvolalo vlnu kritiky. „Otevírání křesťanských škol v Sýrii a současné zavírání islámských škol ve Francii. Takto vypadá Macronův sekularismus v praxi,“ napsal jeden z uživatelů.
Komentář odkazuje na francouzský model sekularismu, který mimo jiné zakazuje studentkám ve státních školách nosit hidžáb či volné dlouhé šaty. V posledních letech byly ve Francii uzavřeny také některé mešity a soukromé muslimské školy.
Mnozí v Macronově projevu spatřují rozpor mezi podporou znovuotevření křesťanských škol v Sýrii a náboženskými omezeními ve Francii, která podle kritiků dopadají především na muslimy.
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„Jasný kolonialismus. Bylo by ale vtipné, kdyby Šara na oplátku požadoval zrušení francouzských zákonů zakazujících nošení hidžábu,“ uvádí se v druhém komentáři uživatele na sociálních sítích.
V období francouzského vlivu v Sýrii a Libanonu mezi lety 1920 až 1946 Francie výrazně podporovala síť frankofonních škol, zejména těch, které provozovaly katolické řeholní řády a francouzské misijní organizace. Tyto instituce šířily francouzský jazyk a kulturu a patřily k hlavním nástrojům francouzského koloniálního vlivu v regionu.