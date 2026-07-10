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Macron kolonialista. Kritizují ho za plán obnovy francouzské křesťanské školy v Sýrii

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  15:23
Francouzský prezident Emmanuel Macron jedná se syrským prezidentem Ahmadem...

Francouzský prezident Emmanuel Macron jedná se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v Damašku. (7. července 2026) | foto: Mahmoud HassanoReuters

Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na mezinárodním letišti v Damašku...
Francouzský prezident Emmanuel Macron se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v...
Záchranáři zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl...
Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být...
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Francouzský prezident Emmanuel Macron čelil na sociálních sítích kritice kvůli údajným náboženským dvojím standardům poté, co v úterý na tiskové konferenci v Damašku uvedl, že Francie by ráda v Sýrii znovu otevřela francouzské křesťanské školy. Podle některých internetových uživatelů to připomíná praktiky z období francouzského kolonialismu, informoval server Middle East Eye (MEE).

Macron, který navštívil Sýrii jako první hlava západoevropského státu od pádu diktátorského režimu Bašára Asada, během tiskové konference po boku svého syrského protějšku Ahmada Šary hovořil o bilaterálním partnerství mezi oběma zeměmi.

Součástí nových vztahů by mělo podle něj být i znovuotevření frankofonních křesťanských škol v Sýrii.

„Rád bych také zdůraznil význam frankofonních křesťanských škol, které bývalý Asadův režim uzavřel. Spolupracujeme a jsme připraveni spolupracovat s organizací L’?uvre d’Orient na tom, aby se co nejvíce z těchto škol znovu otevřelo, a to co nejrychleji,“ řekl Macron.

Jeho vyjádření na sociálních sítích vyvolalo vlnu kritiky. „Otevírání křesťanských škol v Sýrii a současné zavírání islámských škol ve Francii. Takto vypadá Macronův sekularismus v praxi,“ napsal jeden z uživatelů.

Komentář odkazuje na francouzský model sekularismu, který mimo jiné zakazuje studentkám ve státních školách nosit hidžáb či volné dlouhé šaty. V posledních letech byly ve Francii uzavřeny také některé mešity a soukromé muslimské školy.

Mnozí v Macronově projevu spatřují rozpor mezi podporou znovuotevření křesťanských škol v Sýrii a náboženskými omezeními ve Francii, která podle kritiků dopadají především na muslimy.

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„Jasný kolonialismus. Bylo by ale vtipné, kdyby Šara na oplátku požadoval zrušení francouzských zákonů zakazujících nošení hidžábu,“ uvádí se v druhém komentáři uživatele na sociálních sítích.

V období francouzského vlivu v Sýrii a Libanonu mezi lety 1920 až 1946 Francie výrazně podporovala síť frankofonních škol, zejména těch, které provozovaly katolické řeholní řády a francouzské misijní organizace. Tyto instituce šířily francouzský jazyk a kulturu a patřily k hlavním nástrojům francouzského koloniálního vlivu v regionu.

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