V žalobě, kterou Macron se svou ženou podali ve středu v americkém státě Delaware, stojí, že Owensová šíří obskurní a pomlouvačné výmysly. Žaloba tvrdí, že Owensová „ignorovala všechny věrohodné důkazy vyvracející její tvrzení“.

Francouzský prezidentský pár také Owensovou obviňuje z šíření nepravdivých tvrzení, že francouzský prezident a jeho manželka jsou pokrevní příbuzní a že Macrona do úřadu dosadilo tajemné spiknutí CIA.

Macronovi v prohlášení zveřejněném prostřednictvím svých advokátů uvedli, že Owensovou opakovaně žádali o stažení těchto tvrzení, ale nakonec dospěli k závěru, že jedinou zbývající možností je obrátit se na soud. „Cílem pomlouvačné kampaně paní Owensové bylo obtěžovat nás a naše rodiny, způsobit jim bolest a získat si pozornost a slávu,“ uvedli.

Podle konspirační teorie, která se na sociálních sítích opakovaně objevuje od zvolení Macrona prezidentem v roce 2017, se Macronová narodila jako muž pod jménem Jean-Michel Trogneux, což je ve skutečnosti jméno jejího bratra. Macronová má přitom z prvního manželství tři děti.

Vsadila by kariéru, že je Macronová muž

Owensová, jejíž profil na síti X má téměř sedm milionů sledujících, pomluvu několikrát opakovala a letos na stejné téma vydala sérii videí s názvem Becoming Brigitte (česky Stát se Brigitte). V březnu 2024 uvedla, že by vsadila celou svou kariéru na to, že Macronová je ve skutečnosti muž. Server BBC influencerku kontaktoval s žádostí o vyjádření.

Owensová dříve pracovala pro konzervativní organizace včetně studentské skupiny Turning Point a serveru Daily Wire založeného dalším známým konzervativním influencerem Benem Shapirem. V roce 2024 začala vydávat svůj nezávislý podcast, ve kterém šířila fámy a konspirační teorie zpochybňující vakcíny proti covidu-19, historickou realitu holokaustu nebo přistání člověka na Měsíci.

V září 2024 usvědčil francouzský soud dvě ženy z pomluvy za šíření nepravdivých informací o tom, že je Brigitte Macronová transgender ženou. Odvolací soud ale toto rozhodnutí před dvěma týdny zrušil.