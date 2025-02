Ne, dali jsme Ukrajině víc než vy. Macron v Bílém domě nečekaně Trumpa usměrnil

„Abyste pochopili, Evropa půjčuje peníze Ukrajině. Dostávají své peníze zpět,“ začal Trump s tvrzením, že naopak USA kompenzovány nejsou a proto chtějí prosadit novou dohodu, která by zajistila ukrajinské příjmy z nerostných surovin jako zálohu za americkou pomoc.

Macron se náhle natáhl, popadl Trumpa za paži a vpadl mu do řeči.

„Ne, upřímně řečeno, my jsme zaplatili. Zaplatili jsme 60 procent z celkového úsilí. Bylo to jako s USA: půjčky, záruky, granty,“ řekl. „Máme v Evropě zmrazená aktiva ve výši 230 miliard dolarů, ruská aktiva. Ale to není zajištění půjčky, protože to není naše věc. Takže jsou zamrzlá.“

Trump pokrčil rameny: „Pokud tomu věříte, je s tím srozuměn. Oni dostávají své peníze zpět, ale my ne.“ Pak řekl, že ale teď už USA svoje peníze dostanou. Upřesnil, že podpis příslušné dohody s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským je na spadnutí. Trump by se měl s ním sejít tento týden, nebo ten příští.

Trumpem uváděná čísla se každopádně dál neshodují ani s těmi Zelenskými. Šéf Bílého domu z nerostných surovin pokrýt 180 miliard dolarů, které USA na pomoc Ukrajině podle něho vložily. Ukrajinský prezident ale mluví o podstatně nižší částce. Navíc její podstatnou část tvoří výkup amerických vojenských skladů, takže takovou logistickou velkou malou domů pro Američany.

Trump a Macron k Ukrajině řekli nicméně ve shodě hodně. Podle amerického prezidenta může válka na Ukrajině skončit už během několika týdnů, přičemž podle něj ruský prezident by Vladimir Putin po ukončení bojů akceptoval evropské mírové síly na Ukrajině. Je to nicméně tvrzení, vůči kterému se Moskva doposud vždy urputně vymezovala.

Macron k tomu řekl, že by některé evropské země byly připraveny vyslat na Ukrajinu mírové síly po podpisu mírové smlouvy jako bezpečnostní záruky. Smlouvě by muselo nicméně předcházet platné příměří. A další nepřehlédnutelná drobnost: Macron nepočítá, že by evropští vojáci měli být někde na frontové linii. Byli by někde na Ukrajině jako záruka. Jak daleko od fronty? To neupřesnil.